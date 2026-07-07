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El viernes llega a Lidl el ventilador de torre sin aspas que se parece al de Dyson, pero que cuesta casi cinco veces menos

Un ventilador de torre muy económico para sobrellevar las olas de calor

Tienda Lidl
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Alberto García

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Dyson tiene muchísimos dispositivos en su catálogo y algunos están orientados a sobrellevar mejor las olas de calor del verano, como es el caso del Dyson Cool AM07. Es un ventilador muy caro, por lo que no es de extrañar que le hayan salido alternativas, incluso en Lidl. El supermercado cuenta con un modelo similar en diseño, está fabricado por la marca Tronic y llegará a tiendas físicas el próximo viernes por 69,99 euros, aunque ya está disponible online.

Si lo prefieres, Amazon también tiene un gran surtido de ventiladores con un formato muy similar, y de entre ellos destaca el Ardes AR5BL1 por el número de valoraciones que tiene en la tienda (más de 1.500). Además, pese a ser más caro que el de Lidl, tiene un precio de 109 euros.

Ardes AR5BL1

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Un ventilador de torre muy completo

Ventilador De Torre Tronic

Respecto al ventilador de torre de la marca Tronic, lo cierto es que hablamos de un modelo sin aspas, una particularidad interesante para hogares con niños o mascotas. También tiene un diseño bastante más elegante que aquellos modelos con aspas, por lo que puede encajar mejor con la decoración del hogar.

Llegan a Lidl la semana que viene todos estos ventiladores justo a tiempo para aliviar las olas de calor
En Xataka Smart Home
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Incorpora una pantalla LED en el frontal que permite ver los niveles de velocidad, el temporizador y los modos de funcionamiento. Lidl promete que ofrece una distribución uniforme del aire y además cuenta con cuatro modos de funcionamiento a elegir entre normal, natural, nocturno y potente.

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Por otro lado, cabe mencionar que el ventilador de torre también cuenta con función de oscilación de cuatro niveles (30, 60, 90 y 120º), viene con pies antideslizantes, tiene 20 niveles de velocidad y su temporizador alcanza hasta las ocho horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del ventilador de torre tronic hoy

 LO MEJOR

  • Su diseño sin aspas, ideal para hogares con niños y mascotas.
  • La limpieza: al no tener aspas, es más cómodo de limpiar.

❌ LO PEOR

  • Ojo a los niveles de ruido: en el modo de máxima potencia, hará mucho más ruido.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes niños o mascotas y buscas un ventilador de torre que no tenga aspas para evitar accidentes domésticos.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un dispositivo que te permita estar frequito en la habitación. En ese caso, es mejor apostar por un aire acondicionado, sea o no portátil.

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