El viernes 24 de julio llega a Lidl el accesorio definitivo para dejar el coche y el sofá como nuevos por menos de 10 euros

Qué difícil es quitar las manchas de la tapicería del coche o de la alfombra del salón (al menos, sin gastar una fortuna). Si quieres poder hacerlo tú mismo, entonces puede que te interese este accesorio Parkside que ha puesto a la venta en Lidl: tiene un precio de 11,99 euros, pero ahora mismo lo tenemos rebajado hasta los 9,99 euros.

Boquilla de lavado con depósito de agua PVP en Lidl — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Para usar este accesorio, necesitas tener en casa una aspiradora en seco y húmedo. Si no tienes o no llegas a aprovechar esta oferta de Lidl (ahora mismo indica que quedan pocas unidades), entonces quizás te encaje más este Cecotec Conga Popstar 3000. Tiene una potencia de 400 W y su depósito de agua limpia tiene 1,2 litros, así que no tienes que estar cambiándolo continuamente. Cuesta 84,07 euros.

Cecotec Aspirador de Tapicerías Conga Popstar 3000 CarpetClean. 400 W, 2 Depósitos -1 de Agua Limpia y 1 de Sucia-, Pulverizador de Agua, Radio de acción 6 m, Longitud de la Manguera 1,2 m Hoy en Amazon — 84,07 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un accesorio muy económico para aspiradores en húmedo y seco

Este depósito es muy práctico y, sobre todo, muy barato. Llegará el próximo viernes 24 de julio a todas las tiendas Lidl, aunque siempre tienes la opción de comprarlo ahora mismo a través de su página web. El mismo cuenta con un depósito de 350 mililitros en el que, si queremos, podemos agregar detergente o algún producto de limpieza.

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Una de las mejores cosas que tiene el mismo es que se instala muy fácil. Basta con colocarlo en el aspirador en seco y húmedo haciendo clic y ya lo tendremos disponible para limpiar un montón de tejidos: desde la tapicería del coche a la del sofá, pasando por una silla de oficina o incluso alguna alfombra. Es especialmente útil si tienes mascotas en casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la boquilla de lavado con depósito ✅ LO MEJOR Un accesorio muy barato: De normal ya es muy barato, pero con el descuento se queda en menos de 10 euros.

De normal ya es muy barato, pero con el descuento se queda en menos de 10 euros. Ideal para un montón de tejidos: Te puede ir muy bien para multitud de tejidos, incluso para la tapicería del coche. ❌ LO PEOR Solo te servirá si tienes un aspirador compatible: No deja de ser un accesorio para un aspirador en seco y húmedo, por lo que si no tienes uno de estos, no te va a servir. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un accesorio muy barato que te permita limpiar varios tejidos en casa tu mismo sin necesidad de recurrir a profesionales. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un aspirador en seco y húmedo para utilizarlo o directamente prefieres invertir en una máquina completa.

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Cecotec Limpiador Aspirador de Tapicerías y Alfombras con Cable Conga 4000 Carpet&Spot Clean XL Neo. 600W, 14kPa, 2 Depósitos: Agua Limpia y Sucia, Pulverizador, Accesorio Ventanas y 3 Boquillas Hoy en Amazon — 99,89 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Lidl

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