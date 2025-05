El último lanzamiento de Nothing es una preciosidad y, ahora, puedes llevártelo con auriculares por menos de lo que crees

Si estás buscando un móvil con un diseño diferente al resto, los de la marca Nothing destacan frente a los demás terminales que hay en el mercado. Ahora, en Amazon, puedes conseguir un pack compuesto por el Nothing Phone (3a) con los auriculares Nothing Ear (a) en oferta. Concretamente, está disponible por 373 euros.

Un pack perfecto para quienes buscan cambiar de móvil

El Nothing Phone (3a) es un terminal con pantalla flexible AMOLED de 6,77 pulgadas y ofrece resolución FullHD+ (de 2.392 x 1.080 píxeles). Ofrece una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y alcanza un brillo pico de hasta 3.000 nits.

El cerebro de este móvil es el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 y viene con una capacidad de almacenamiento de 128 GB. Su sistema fotográfico está formado por una triple cámara trasera de 50+50+8 MP y una delantera de 32 MP.

Funciona bajo el sistema operativo Nothing OS 3.1 (basado en Android 15) y su batería admite carga rápida de 50 W. Se trata de un teléfono Dual SIM y viene con el icónico sistema de LEDs (llamado Glyph Interface), que caracteriza a la firma.

Respecto a los auriculares del pack, los Nothing Ear (a) destacan por su peso ligero de solo 4,8 gramos cada uno. Aunque también llaman la atención por integrar ChatGPT. Cuentan con cancelación de ruido adaptativa de tres niveles y su batería dura hasta 40 horas.

Los mejores accesorios para proteger este móvil

