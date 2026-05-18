MediaMarkt se adelanta al Prime Day de Amazon y rebaja todos estos lectores Kindle en su Día sin IVA

Como ya sabemos desde hace algunas semanas, durante el próximo mes de junio llegará una nueva edición del Prime Day de Amazon. Campaña que tiene lugar un par de veces al año y que, en cada ocasión, suele ser el mejor momento para estrenar un lector electrónico Kindle al mejor precio. Sin embargo, si estábamos esperando a entonces para comprar un nuevo Kindle, no hace falta que sigamos haciéndolo porque MediaMarkt, en su Día sin IVA, tiene estos modelos ya rebajados:

Amazon Kindle Colorsoft PVP en MediaMarkt — 164,46 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Varias opciones disponibles, todas muy interesantes

Desde anoche, durante toda la jornada de hoy y hasta mañana a primera hora, MediaMarkt está celebrando una nueva edición de su Día sin IVA. Algo más de veinticuatro horas de rebajas en cientos de dispositivos entre los que destacan estas, en el terreno de los lectores electrónicos de libros digitales. Una gran oportunidad si, como decimos, no queremos esperar al próximo Prime Day. Y es más: en estos momentos, no hay stock de prácticamente ninguno de estos Kindle en Amazon, doble motivo para aprovechar estos chollos.

Dependiendo de nuestras necesidades y del presupuesto disponible, tenemos disponibles varias opciones de compra muy interesantes. Si por ejemplo priorizamos el ahorro, el Kindle básico es una excelente elección: con pantalla de 6 pulgadas, retroiluminación para leer a oscuras y autonomía de semanas, ofrece una experiencia de sobra para leer a diario sin echar en falta nada más.

Si, ya puestos, queremos tener a mano una pantalla a color que nos permita abrir el abanico de lecturas a novelas gráficas, entonces el Kindle Colorsoft es perfecto. Ofrece una pantalla ligeramente superior en tamaño (7 pulgadas) y muy diferente en cuanto al color (bien blanco y negro a 300 ppp, bien a color a 150 ppp). También con semanas de autonomía y un diseño parecido.

Finalmente, de entre estos tres modelos rebajados, el Kindle Paperwhite tiene la mejor relación calidad precio. Se sitúa a caballo entre ambos y, en líneas generales, vendría a ser un Kindle básico algo mayor. O un Kindle Colorsoft sin color. Un lector electrónico de 7 pulgadas con gran autonomía, 300 ppp, bestial autonomía y luz cálida ajustable.

⚡ EN RESUMEN: Ofertas de lectores kindle ✅ LO MEJOR Tienen una gran relación calidad precio y diferentes opciones entre las que escoger, dependiendo del gasto que quieras hacer ❌ LO PEOR La publicidad con que vienen algunos puede resultar molesta 💡 CÓMPRALO SI... buscas un lector de libros electrónicos que te dure años y quieres ahorrarte un pellizco ⛔ NO LO COMPRES SI... no lees a menudo y prefieres gastar aún menos. En ese caso, el Woxter Scriba 195 (56,94 euros en MediaMarkt) puede ser una compra mucho más interesante

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