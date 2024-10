Kindle Colorsoft Vs Kindle Paperwhite. Qué eReader elegir según tus gustos o necesidades

Los nuevos eReader Kindle han llegado a la tienda de Amazon ofreciendo interesantes novedades, pero ¿en qué se diferencian? Suele haber cierto desconocimiento y confusión con cada lanzamiento de una nueva generación de eReaders Kindle, por lo que conviene hacer un repaso sobre las novedades.

En este artículo vamos a comparar dos de los nuevos modelos de Amazon: el Kindle Colorsoft Signature Edition y el Kindle Paperwhite, dos de los modelos más populares dentro de la familia Kindle.



Kindle Colorsoft Kindle Paperwhite Pantalla 7" 300 ppp (blanco y negro) 150 ppp (color) 7" Tecnología Paperwhite 300 ppp (blanco y negro) Pantalla a color Sí No CPU n.d. n.d. Iluminación Frontal ajustable Sí Sí Almacenamiento 32 GB 16 GB Resistencia al agua IPX8 IPX8 Batería estimada 56 días (30 minutos de lectura al día con luz frontal al 31% y WiFi/BT desactivadas) 84 días (30 minutos de lectura al día con luz frontal al nivel 13 y WiFi/BT desactivadas) Conectividad WiFi WiFi Puertos USB-C USB-C Botones físicos No No Dimensiones y peso 127,6 x 176,7 x 7,8 mm 219 g 127,5 x 176,7 x 7,8 mm 211 g Precio 299,99 euros 169,99 euros

Kindle Colorsoft Vs Kindle Paperwhite, comparativa por apartados

Mismo formato, diferente pantalla

Los nuevos Kindle no presentan demasiadas diferencias a nivel estético. Ambos modelos guardan una estrecha relación en cuanto a dimensiones: tanto el Kindle Colorsoft como el Kindle Paperwhite miden lo mismo (127,6 x 176,7 x 7,8 mm), aunque el peso sí varía (219 g para el Colorsoft y 211 g para el Paperwhite).

Más allá de su aspecto estético, la mayor diferencia la vamos a encontrar en su pantalla. De esta forma, el Kindle Colorsoft integra una pantalla (7 pulgadas) a color que permite reproducir libros, cómics o novelas visuales a color, mientras que el Kindle Paperwhite integra una pantalla (7 pulgadas) sin color, es decir, que puede reproducir libros, cómics y novelas visuales en blanco y negro.

Público al que va dirigido cada Kindle

En Kindle Colorsoft Signature Edition integra una pantalla a color, pero ¿realmente es necesaria? Pues depende de lo que queramos leer. Este Kindle está orientado a un público que lee de forma habitual tanto cómics como novelas visuales, por lo que si es nuestro caso sí que puede ser una buena opción de compra.

Pero si no solemos leer cómics o novelas visuales, entonces no tiene demasiado sentido que optemos por esta opción. De ahí sale el nuevo modelo Paperwhite con pantalla sin color, en blanco y negro. Esta opción no sólo es más económica, sino que además no prescinde de algunas características que se pueden echar en falta en el Kindle Colorsoft.

Otras diferencias: almacenamiento, precio y autonomía

La mayor diferencia entre ambos modelos es la pantalla a color del Kindle Colorsoft, pero no es la única. El Kindle Colorsoft Signature Edition parte de un precio de 299,99 euros, mientras que el Kindle Paperwhite puede encontrarse por 169,99 euros. Esta diferencia es muy alta, de casi el doble, por lo que debemos tener muy en cuenta qué tipo de contenido vamos a leer antes de elegir un modelo u otro.

También hay diferencias en el almacenamiento: el Kindle Colorsoft dispone de 32 GB y el Kindle Paperwhite de 16 GB. La diferencia, aunque es del doble, está más encaminada a poder leer cómics y novelas visuales que a poder tener un mayor número de novelas. 32 GB da para mucho, pero 16 GB también.

Por último, una de las características principales de estos dispositivos es que ofrecen una gran autonomía. Las pantallas a color reducen esa autonomía de forma muy considerable, por lo que la autonomía de estos dos dispositivos en concreto es muy diferente. En este sentido, el Kindle Colorsoft ofrece una autonomía aproximada de 56 semanas mientras que el Kindle Paperwhite de 84 semanas. Eso sí, son autonomías teóricas comprobadas con una configuración concreta y en un entorno óptimo, por lo que en la práctica va a variar.

Kindle Colorsoft y Kindle Paperwhite, ¿cuál elegir?

Por qué elegir el Kindle Colorsoft Signature Edition

El nuevo Kindle Colorsoft Signature Edition es el primer eReader de Amazon en integrar una pantalla a color. Donde más destaca es en:

Su pantalla a color . Si solemos leer cómics y novelas visuales de forma muy habitual, este es el modelo más recomendado.

. Si solemos leer cómics y novelas visuales de forma muy habitual, este es el modelo más recomendado. Una mayor capacidad de almacenamiento. Aunque los 16 GB de almacenamiento del Kindle Paperwhite, los 32 GB del Kindle Colorsoft permite tener un mayor número de novelas.

Por qué elegir el Kindle Paperwhite

El nuevo Kindle Paperwhite ofrece algunas novedades interesantes con respecto a anteriores generaciones. Donde más destaca es en:

Su pantalla en blanco y negro . Si no consumimos cómics o novelas gráficas, no tiene demasiado sentido pagar más por un eReader con pantalla a color.

. Si no consumimos cómics o novelas gráficas, no tiene demasiado sentido pagar más por un eReader con pantalla a color. Su autonomía es mayor . Aunque las pruebas se suelen realizar en condiciones óptimas, el Kindle Paperwhite ofrece una autonomía superior al Kindle Colorsoft.

. Aunque las pruebas se suelen realizar en condiciones óptimas, el Kindle Paperwhite ofrece una autonomía superior al Kindle Colorsoft. Su precio es de casi la mitad. El precio del Kindle Paperwhite es muy inferior, convirtiéndose así en la mejor opción si no nos llama demasiado la atención la pantalla a color del Kindle Colorsoft.

Imagen | Freepik (cabecera), Amazon

