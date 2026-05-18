MediaMarkt liquida televisores en su Día sin IVA: desde una Smart TV por menos 99 euros hasta una OLED de LG por 760 euros

MediaMarkt está celebrando su tradicional Día sin IVA hasta mañana a las 9 de la mañana. Si estás pensando en renovar alguna tele de tu casa, estos son los cinco mejores chollos que hemos encontrado en esta famosa campaña de esta tienda.

PEAQ PTV 24GH-5025C por 98,34 euros: de 24 pulgadas y con Google TV.

por 98,34 euros: de 24 pulgadas y con Google TV. Xiaomi TV A Pro 32 2026 por 131,40 euros: de 32 pulgadas y con Google TV.

por 131,40 euros: de 32 pulgadas y con Google TV. Haier H50S80FUX por 296,69 euros: QLED, de 50 pulgadas y con Google TV.

por 296,69 euros: QLED, de 50 pulgadas y con Google TV. Philips Ambilight 75PUS8510/12 por 685,12 euros: QLED de 75 pulgadas y con Titan OS.

por 685,12 euros: QLED de 75 pulgadas y con Titan OS. LG OLED55B56LA por 759,50 euros: OLED de 55 pulgadas y con webOS.

PEAQ PTV 24GH-5025C

Empezamos nuestro recopilatorio con una de las teles que siempre es un éxito cada vez que está en oferta. Se trata de esta PEAQ PTV 24GH-5025C de 24 pulgadas, perfecta para la cocina, el dormitorio o incluso una segunda residencia. Su precio ahora es de 98,34 euros.

Peaq es una marca propia de MediaMarkt y, para el precio que tiene, destaca por funcionar bajo el sistema operativo Google TV. Además, es compatible con HDR10 y Dolby Audio. Asimismo, al contar con una conexión de 12 V, este televisor puede usarse en una caravana o en un camión y se puede alimentar mediante cable USB-C.

TV LED 24" - PEAQ PTV 24GH-5025C, HD Ready, Google TV, Dolby Audio, DVB-T2, Negro PVP en MediaMarkt — 98,34 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi TV A Pro 32 2026

Si buscas una tele algo más grande (aunque no mucho), esta QLED de 32 pulgadas de Xiaomi es una buena opción para ti. Antes costaba 159 euros, pero ahora te la puedes llevar, durante el Día sin IVA, por 131,40 euros.

Esta Xiaomi TV A Pro 32 es compatible con HDR10+, Dolby Audio y DTS:X. Funciona bajo el sistema operativo Google TV y, además, es compatible con Apple AirPlay, por lo que podrás enviarle contenido directamente desde el iPhone o iPad.

Haier H50S80FUX

Otra tele con buena relación calidad-precio que merece la pena en el Día sin IVA de MediaMarkt es esta QLED de 50 pulgadas de la firma Haier perteneciente a la S80F Series. Su precio anterior era de 359 euros, pero ahora te la puedes llevar por 296,69 euros.

Ofrece resolución 4K y es compatible con formatos como HDR10 y Dolby Audio. El sistema operativo que trae de serie es Google TV y además ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, siendo una buena opción para gaming.

TV QLED 50" - Haier S80 Series H50S80FUX, QLED 4K HDR10, Google TV, Gaming 120Hz, Dolby Audio, Negro PVP en MediaMarkt — 296,69 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Philips Ambilight 75PUS8510/12

Si quieres probar la experiencia Ambilight y en una gran pantalla, este modelo de televisor es para ti. El Philips Ambilight 75PUS8510/12 monta un panel QLED de 75 pulgadas y ahora cuesta 685,12 euros. Además, te llevas un reembolso de 100 euros y seis meses de Movistar Plus gratis.

Esta tele funciona bajo el sistema operativo Titan OS y su sistema de iluminación Ambilight es su seña de identidad. Es compatible con Dolby Vision y HDR10, además de con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant.

LG OLED55B56LA

Por último, si quieres tener una tele OLED, ahora gracias a esta campaña de MediaMarkt no tendrás que pagar los 1.000 euros de media de los modelos más económicos de este tipo. Este de la firma LG está ahora rebajado y lo puedes comprar por 759,50 euros.

Su panel OLED de 55 pulgadas es perfecto para ver cine y series a oscuras, por ejemplo. El cerebro de este televisor es el procesador α8 Gen2 y es una tele que funciona bajo el sistema operativo webOS.

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Imágenes | Webedia, Peaq, Xiaomi, Haier, LG y Philips

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