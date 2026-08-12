Tiene pantalla de 17,3 pulgadas y gráfica RTX 5070. Este portátil gaming cae a su precio más bajo

Pese a que muchos ordenadores han subido de precio por la crisis de la RAM, seguimos viendo buenas ofertas en tiendas como PcComponentes. El MSI Cyborg 17, por ejemplo, ahora mismo se encuentra de oferta por un precio de 1.289 euros en lugar de 1.469,53 euros, que según la tienda es el precio más bajo que ha tenido en los últimos 30 días.

MSI Cyborg 17 PVP en PcComponentes — 1.289,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil gaming con un precio más ajustado

El MSI Cyborg 17 es un ordenador portátil gaming bastante grande, ya que en este caso monta una pantalla de 17,3 pulgadas. Es, por lo tanto, un ordenador que está más pensado para tenerlo en casa. Además, su panel es IPS y ofrece una resolución Full HD y una tasa de refresco de 144 Hz.

A nivel interno nos encontramos con el procesador Intel Core i7-13620H junto con una configuración de 16 GB de RAM (DDR5) ampliable hasta 96 GB y una unidad SSD de 1 TB. También cuenta con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5070 de 8 GB.

Su teclado tiene retroiluminación, su peso es de 2,4 kg y cuenta con varias opciones de conectividad: WiFi, Bluetooth, Ethernet, un par de USBG-A, un USB-C, un puerto HDMI y un puerto Jack de 3.5 mm.

⚡ EN RESUMEN: oferta del MSI Cyborg 17 hoy ✅ LO MEJOR Su configuración de almacenamiento y RAM.

Su pantalla: tamaño, resolución y tasa de refresco. ❌ LO PEOR No incluye sistema operativo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador gaming que puedas utilizar en diferentes habitaciones de la casa y que además ofrezca una buena experiencia en prácticamente cualquier videojuego. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente vas a jugar en una sola habitación. En ese caso, es mejor apostar por un ordenador de sobremesa.

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Imágenes | MSI

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