HOY SE HABLA DE

Tiene pantalla de 17,3 pulgadas y gráfica RTX 5070. Este portátil gaming cae a su precio más bajo

Un ordenador portátil con una buena configuración para jugar en buena calidad

Msi Cyborg 17
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2658 publicaciones de Alberto García

Pese a que muchos ordenadores han subido de precio por la crisis de la RAM, seguimos viendo buenas ofertas en tiendas como PcComponentes. El MSI Cyborg 17, por ejemplo, ahora mismo se encuentra de oferta por un precio de 1.289 euros en lugar de 1.469,53 euros, que según la tienda es el precio más bajo que ha tenido en los últimos 30 días.

MSI Cyborg 17

MSI Cyborg 17

PVP en PcComponentes — 1.289,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil gaming con un precio más ajustado

Msi Cyborg 17 Pccomponentes

El MSI Cyborg 17 es un ordenador portátil gaming bastante grande, ya que en este caso monta una pantalla de 17,3 pulgadas. Es, por lo tanto, un ordenador que está más pensado para tenerlo en casa. Además, su panel es IPS y ofrece una resolución Full HD y una tasa de refresco de 144 Hz.

Mejores ratones en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados
En Xataka
Mejores ratones en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

A nivel interno nos encontramos con el procesador Intel Core i7-13620H junto con una configuración de 16 GB de RAM (DDR5) ampliable hasta 96 GB y una unidad SSD de 1 TB. También cuenta con una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5070 de 8 GB.

Su teclado tiene retroiluminación, su peso es de 2,4 kg y cuenta con varias opciones de conectividad: WiFi, Bluetooth, Ethernet, un par de USBG-A, un USB-C, un puerto HDMI y un puerto Jack de 3.5 mm.

⚡ EN RESUMEN: oferta del MSI Cyborg 17 hoy

 LO MEJOR

  • Su configuración de almacenamiento y RAM.
  • Su pantalla: tamaño, resolución y tasa de refresco.

❌ LO PEOR

  • No incluye sistema operativo.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador gaming que puedas utilizar en diferentes habitaciones de la casa y que además ofrezca una buena experiencia en prácticamente cualquier videojuego.

⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente vas a jugar en una sola habitación. En ese caso, es mejor apostar por un ordenador de sobremesa.

También te puede interesar

Logitech MX Master 4, ratón inalámbrico ergonómico

Logitech MX Master 4, ratón inalámbrico ergonómico

Hoy en Amazon — 127,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Logitech G Astro A50 Lightspeed Auriculares inalámbricos de Gaming + Base

Logitech G Astro A50 Lightspeed Auriculares inalámbricos de Gaming + Base

Hoy en Amazon — 229,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MSI

En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka

En Xataka | Mejores portátiles gaming en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios