Tengo claro qué barra de sonido compraría ahora mismo. Es de Sonos, incluye ecualizador y viene con Alexa

Aunque no suelo utilizar demasiado el Echo Dot para interactuar con Alexa, hay algunos dispositivos compatibles con el asistente de voz que me interesan bastante. Y pese a que no necesito una barra de sonido, hay una que me llama la atención por todo lo que ofrece: se trata de la Sonos Beam Gen 2 que ahora mismo se encuentra de oferta en MediaMarkt por 399 euros.

Una barra de sonido compatible con Alexa y Google Assistant

La Sonos Beam Gen 2 es una barra de sonido compacta que no incluye subwoofer inalámbrico. Yo en lo personal no lo necesito, aunque en este caso se le pueden añadir subwoofers externos de la marca que se venden por separado. Donde más me interesa es en su conectividad, especialmente en lo relacionado a la compatibilidad con Alexa (y Google Assistant) para que, a través del Echo Dot, pueda utilizar algunas de sus funciones.

Evidentemente, al ser compatible con Alexa, la barra de sonido cuenta con conectividad WiFi, además de HDMI eARC (no incluye Bluetooth), por lo que se pueden conectar dispositivos externos —como un smartphone, ordenador portátil o televisor— muy cómodamente.

Sumado a ello, la barra de sonido también es compatible con AirPlay 2, por lo que de tener un iPhone se puede aprovechar esta tecnología. También incluye botones táctiles, se puede conectar a la app de la marca e incluye ecualizador, un buen plus para configurar el audio a nuestro gusto.

