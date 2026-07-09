Tener un horno de pizzas en casa no es un capricho gastronómico inalcanzable con opciones tan accesibles como estas

En mi casa hay pocas tradiciones gastronómicas, pero hay una que es sagrada: la pizza de los viernes. Nos encanta reunirnos por la noche y cenar todos juntos una buena pizza, generalmente variando los ingredientes. Hace años tirábamos de nuestra pizzería de confianza, pero ahora preferimos hacerla nosotros. Y ahí, un horno de pizza te puede dar un salto de calidad. La buena noticia es que ya no hay que gastarse un dineral para tener uno.

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Dependiendo si buscamos uno para la cocina o preferimos uno que se pueda colocar en exteriores, tenemos varias opciones a precios accesibles en AliExpress. A continuación, os dejamos cinco ejemplos:

Horno con puerta por 149,38 euros, una opción para encimeras de buen tamaño.

por 149,38 euros, una opción para encimeras de buen tamaño. Horno redondo por 71,95 euros, una opción más compacta y redonda.

por 71,95 euros, una opción más compacta y redonda. Horno para encimeras sin ventana por 71,56 euros, más compacto y económico.

por 71,56 euros, más compacto y económico. Horno redondo con ventana y termómetro por 69,39 euros, una opción más compacta para cocinas pequeñas.

por 69,39 euros, una opción más compacta para cocinas pequeñas. Horno portátil de propano por 126,99 euros, una opción para usar en patio o jardín.

Horno con puerta para encimera

El primero de estos hornos, que es de la marca SucceBuy (igual que los dos siguientes), está pensado para encimeras grandes y cuenta con una ventanita que nos permitirá ver la pizza sin necesidad de abrir la puerta. Alcanza temperaturas de hasta 350 grados y está disponible en dos tamaños diferentes. El más económico cuesta 149,38 euros.

Horno de encimera con ventana SucceBuy PVP en AliExpress — 149,38 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Horno redondo

Cambiamos ahora a un horno más sencillo que, además, tiene forma circular. Es un poco más pequeño que el anterior y tiene cinco modos de temperatura diferentes para que podamos regular en función de la cocción que queramos. También tiene una pequeña ventanita y es una opción que está pensada para que podamos guardarlo y no tenerlo siempre en la encimera. Cuesta 71,95 euros.

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Horno redondo SucceBuy PVP en AliExpress — 71,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Horno para encimeras sin ventana

Si te gusta el primer horno de esta lista, pero buscas una opción más compacta y económica, tienes este otro de la misma marca. Es muy similar en cuanto a prestaciones, aunque este no tiene una puerta con ventana. Pese a ello, tiene la misma potencia y una bandeja desmontable para recoger los restos que se caigan. Cuesta 71,56 euros.

Horno para encimera sin ventana Succebuy PVP en AliExpress — 71,56 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Horno redondo con ventana y termómetro

Como una alternativa circular más económica, tenemos este otro en color negro, algo menos potente que los anteriores (tiene 1.200 W de potencia). También cuenta con puerta con ventana y un termómetro que nos permitirá ir viendo cómo va variando la temperatura en el interior. Este está disponible por 69,39 euros.

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Horno portátil de propano

Si lo que estás buscando es un horno para usar en el jardín o en el patio, este otro puede ser el que más encaje contigo. Funciona con propano, pero es una opción que tiene el mismo tamaño que los de arriba, lo que facilita también poder moverlo o guardarlo. Es algo más caro que los anteriores, aunque sigue teniendo un precio bastante contenido: 126,99 euros.

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Imágenes | Revolve Pizza Oven, AliExpress

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