Una tele MiniLED de LG y una barra de sonido a precio de outlet: el chollo de Carrefour para este fin de semana

Si estabas esperando una buena oportunidad para renovar el televisor principal del salón sin dejarte una fortuna, Carrefour tiene una oferta muy interesante hasta el lunes 20 de julio. Ahora, puedes comprar esta smart TV LG 55QNED7EB3C con un 15% de descuento directo (424,15 euros al añadir el producto a la cesta) y, además, puedes añadir la barra de sonido LGDS30A (valorada en 199 euros) por 99 euros.

Una tele con buen contraste gracias a los MiniLED y Quantum Dot

La pantalla de esta tele de la firma coreana es de tipo QNED de 55 pulgadas. Combina lo mejor de los Quantum Dots y los paneles NanoCell con un sistema de retroiluminación MiniLED. De esta forma, este televisor consigue unos negros muchísimos más profundos y un brillo superior al de los paneles LED tradicionales, lo que te hará olvidarte de esas molestas "nubes grises" al ver películas a oscuras.

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Además, en su interior, esconde el cerebro α7 AI Processor 4K Gen9, un procesador de alta gama que utiliza el aprendizaje profundo para reescalar de forma magnífica cualquier contenido que no esté en 4K nativo, mejorando así la nitidez de la TDT o el streaming clásico.

En el apartado de audio no se queda atrás. Aunque es un televisor estilizado, cuenta con tecnología AI Sound Pro, que emula de forma virtual un sistema de sonido envolvente Dolby Digital Plus para que los diálogos se escuchen nítidos sin importar los efectos especiales de fondo.

En cuanto al software, viene equipado con webOS, considerado un sistema operativo con buena fluidez, compatibilidad absoluta con las principales plataformas de streaming y buena integración con asistentes de voz.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv LG 55QNED7EB3C hoy ✅ LO MEJOR Tecnología MiniLED a precio accesible: una calidad de imagen muy cercana al OLED en gestión de negros pero con un brillo mucho mayor para salones iluminados.

una calidad de imagen muy cercana al OLED en gestión de negros pero con un brillo mucho mayor para salones iluminados. Mando Magic Remote incluido: el famoso mando de LG que funciona como un puntero inalámbrico, haciendo la navegación mil veces más cómoda. ❌ LO PEOR Tasa de refresco de 60 Hz... Aunque tiene funciones de optimización para gaming, los jugadores más exigentes de PS5 o Xbox Series X echarán de menos los 120 Hz nativos.

Aunque tiene funciones de optimización para gaming, los jugadores más exigentes de PS5 o Xbox Series X echarán de menos los 120 Hz nativos. Ángulos de visión algo justos... Al buscar un contraste tan alto, la fidelidad del color puede perder algo de fuerza si te sientas muy de lado respecto a la pantalla. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de marca de primer nivel para ver cine, series o fútbol con una buena fidelidad de color, prefieres un sistema operativo maduro y tu salón tiene bastante luz natural. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un jugador competitivo de consolas de nueva generación que busca exprimir los 120 fotogramas por segundo mediante puertos HDMI 2.1 completos.

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Imágenes | Webedia

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