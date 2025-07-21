Renovar silla es más fácil con descuentos como los de Sihoo: estos tres modelos tienen una rebaja de hasta 390 euros

Los que pasamos muchas horas delante de un ordenador, sabemos lo realmente importante que es elegir bien la silla que usamos. Hay opciones de muchos tipos diferentes: desde modelos de oficina a otros más versátiles para casa. Como decimos, hay que saber elegir bien, aunque quizás no es todo lo sencillo que debería debido al enorme número de fabricantes y modelos que tenemos disponible. Una opción muy interesante la tiene la marca Sihoo, que dispone de tres sillas muy rebajadas ahora mismo y que nos pueden encajar genial. Te contamos más sobre ellas.

Tres sillas, tres opciones muy interesantes

La primera de las sillas que traemos es el modelo Doro C300, un modelo que destaca por varios modelos claves diferentes. El más llamativo es quizás su sistema de seguimiento corporal para la zona lumbar. Gracias al mismo, independientemente de cómo nos sentemos o de si nos movemos, la silla se adaptará a nosotros todo el tiempo. De esa forma, siempre tendremos esta zona tan crítica apoyada.

Además de esto, también es importante señalar que tanto el respaldo como el asiento están fabricados con un tejido de malla. Este es perfecto para momentos del año tan calurosos como este, puesto que no da tanto calor como otros materiales. Evidentemente, esto no es lo único positivo de este tipo de tejidos, puesto que además resisten genial el paso del tiempo y el uso intensivo.

El precio de la Doro C300 es de 649,99 euros la mayoría del año, pero ahora mismo tenemos una promoción de Sihoo que la deja mucho más barata. Concretamente, su precio ha caído hasta los 259,99 euros, un precio de lo más tentador. Además, si usamos el código SihooLA6 obtendremos un descuento adicional del 6%. Si lo preferimos, tenemos su variante con reposapiés por 299,99 euros.

La segunda de las sillas que os traemos es la Doro S100, un modelo cuyo principal diferencia la vamos a encontrar en el respaldo de la silla. Esto se debe a que cuenta con un doble apoyo lumbar, muy regulable y que es independiente del resto del respaldo. De esta forma, lo tenemos muy fácil para configurar su disposición a nuestro antojo.

También está fabricada con tejido de malla, cuenta con una base de 5 ruedas y su respaldo se puede reclinar hasta los 135 grados. El respaldo, además, es bastante regulable en altura y sus reposabrazos 4D nos permiten configurarlos en las cuatro direcciones con la posibilidad de subirlos o bajarlos como queramos. No podemos obviar que su asiento se puede configurar también de forma independiente al respaldo, haciendo así que todo el conjunto de la silla sea muy personalizable.

El precio de esta silla de normal es un poco más elevado que la anterior (649,99 euros), pero esta promoción de Sihoo la deja exactamente al mismo precio, es decir, 259,99 euros. De la misma forma que la anterior, si usamos el código SihooLA6 obtendremos un descuento adicional del 6%.

Sihoo Doro S100 Hoy en Sihoo — 259,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cerramos esta selección de sillas de Sihoo con el último de los modelos, la Doro S300. Se trata de una versión mejorada del anterior modelo, que también cuenta con un soporte lumbar doble para que lo podamos ajustar como queramos. Su principal novedad es lo que la marca denomina 'Mecanismo antigravedad', gracias al cual podremos disfrutar de una experiencia flexible y muy adaptable a nuestro cuerpo, incluso si reclinamos su respaldo.

En este caso, también contamos con unos reposabrazos 6D mejorados que nos permiten ajustarlos más según nuestras necesidades. También es muy interesante que podamos controlar todo desde el lado de la derecha con un control sencillo y cómodo de usar. Todo para facilitar que la experiencia no solo sea flexible y adaptable a nosotros, sino que además la podamos adaptar en cualquier momento a nuestra postura.

Este modelo tiene un PVP de 899,99 euros, pero ahora estamos en el mejor momento para comprarla gracias a su precio rebajado. La versión en color negro de la silla sale actualmente por 699,99 euros, es decir, un descuento de 200 euros. Además, si usamos el código que comentábamos más arriba, obtendremos un descuento adicional del 6%.

Sihoo Doro S300 Hoy en Sihoo — 699,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Sihoo

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