Un SSD con interfaz PCIe 5.0 y 1 TB de capacidad a precio mínimo histórico: así es esta oferta de PcComponentes para actualizar tu PC

Sin ánimo de repetirnos mucho, sí: el precio de la memoria RAM y del almacenamiento sigue disparado. Es complicado comprar ahora mismo en alguna tienda un SSD con buena capacidad a un precio razonable, más si buscamos uno de última generación. Como todo, hay excepciones y hoy tenemos una de ellas en PcComponentes: se trata de este Kioxia, rebajado hasta los 172,41 euros.

Un SSD PCIe 5.0 a precio mínimo histórico

El PVP de este SSD, modelo Exceria Pro G2, es de casi 221 euros. Ha estado un poco más barato en otras ocasiones, pero nunca había bajado por debajo de los 173 euros, por lo que estamos ante su nuevo precio mínimo histórico. Es un SSD muy interesante que aúna un rendimiento sobresaliente y, además, 1 TB de capacidad.

Este SSD de Kioxia es PCIe 5.0, por lo que necesitamos que nuestra placa base tenga, al menos, una de estas conexiones libre. Si solo tenemos PCIe 4.0 (o incluso 3.0), lo vamos a poder usar igualmente, aunque así no aprovecharemos sus velocidades máximas, que son de 14.400 MB/s de lectura y 12.700 MB/s de escritura. También tiene hasta 2.000.000 IOPS en lectura, por lo que podemos esperar una gran respuesta del sistema operativo o de aplicaciones.

Además de todo lo anterior, cabe destacar que cuenta con un software propio de la marca para que podamos monitorear su rendimiento en el PC. Aunque no viene con un disipador físico, está diseñado para tener un rendimiento sostenido sin que eso implique una temperatura demasiado elevada. Una opción interesante si tenemos en cuenta el precio que tiene ahora mismo en PcComponentes para actualizar tu ordenador.

⚡ EN RESUMEN: oferta del ssd Kioxia Exceria Pro G2 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Teniendo en cuenta que tiene 1 TB de capacidad y que es PCIe 5.0, cuenta con un buen precio ahora que está rebajado.

Teniendo en cuenta que tiene 1 TB de capacidad y que es PCIe 5.0, cuenta con un buen precio ahora que está rebajado. Gran rendimiento: Es ideal si buscas ampliar la capacidad de tu PC y esperas también un rendimiento sobresaliente en videojuegos, aplicaciones o incluso el sistema operativo. ❌ LO PEOR Tu placa base tiene que ser compatible: Aunque lo puedes usar en otros puertos, necesitas que tu placa base tenga al menos uno PCIe 5.0 para aprovecharlo al máximo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un SSD nuevo para tu PC que tenga buen rendimiento y quieres apostar por un modelo PCIe 5.0 ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes una placa base con puerto PCIe 5.0 y no tienes pensado cambiar la que tienes durante bastante tiempo.

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Imágenes | Kioxia

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