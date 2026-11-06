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Sony da un golpe de nostalgia con sus nuevos auriculares retro: inspirados en los del Walkman, van con cable y no son muy caros

Unos auriculares estilo retro con almohadillas intercambiables y un peso muy ligero

Sony Mdr 3r
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Alberto García

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Frente a los auriculares Bluetooth, hay cierto interés que va ganando fuerza hacia los auriculares con cable. Las marcas lo saben y propuestas como la de Sony afianzan el camino hacia algo menos actual. De momento se encuentra en estado de precompra, pero los Sony MDR-3R ya están disponibles en tiendas como MediaMarkt a un precio de 59,99 euros. Se envía a domicilio el 16 de noviembre.

Sony MDR-3R

Sony MDR-3R

Hoy en Amazon — 59,00 MediaMarkt — 59,99
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Estilo retro, pero con USB-C

Sony Mdr 3r Mediamarkt

Los Sony MDR-3R recuperan el diseño clásico de los auriculares del Walkman con un estilo retro muy marcado por sus llamativas almohadillas en color naranja, aunque Sony también incluye en el paquete otras almohadillas más discretas con un acabado en color azul.

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También hay algo que destaca en estos auriculares, y es que no son inalámbricos, sino que van por cable como los de antes. Y lo bueno es que esto no supone un inconveniente ante móviles que han "perdido" el puerto Jack de 3.5 mm, ya que estos auriculares utilizan un puerto USB-C.

Las almohadillas son intercambiables y los auriculares incorporan un mando integrado, así como un micrófono en el caso de que queramos hablar por teléfono. Cabe decir también que son unos auriculares muy ligeros con un peso de tan solo 38 gramos y que incorporan drivers de 23 mm.

⚡ EN RESUMEN: Sony MDR-3R

 LO MEJOR

  • Su estilo retro disponible en dos colores.
  • Incorpora un puerto USB-C para conectarlo a dispositivos actuales.

❌ LO PEOR

  • Hay una versión especial de Stranger Things, pero de momento no está disponible para precomprar.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres unos auriculares por cable para escuchar música y quieres que sean de diadema, que cuente con USB-C y que tengan un aspecto retro.

⛔ NO LO COMPRES SI... Para ti es importante la cancelación activa de ruido o que tengan conectividad inalámbrica.

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