Solo hoy: la silla Markus de Ikea rompe su precio y baja por primera vez de los 100 euros

Si hablamos de sillas de oficina, hay una que tiene que estar sí o sí: la Markus de Ikea. Esta silla es una de las más vendidas (yo mismo tengo dos en casa) y es que ofrece mucho incluso cuando la tenemos a su PVP, que es de 159 euros. Ahora bien, durante el año, van apareciendo pequeños descuentos para que nos hagamos con ella por menos. Eso sí, las rebajas nunca son tan grandes como hoy: Ikea la tiene disponible por solo 94 euros. Te contamos cómo comprarla a este precio, pero eso sí, solo durante el día de hoy.

Es una silla que le recomendaría a cualquiera (y más, a este precio)

Como decimos, su PVP es de 159 euros, aunque la vemos varias veces durante el año por 139 e incluso ahora mismo, si entramos en la página web de Ikea, la vamos a ver por 109 euros. ¿Cómo comprarla entonces a 94 euros? Fácil: lo único que tienes que hacer es hacer la compra a través de la app de Ikea (disponible gratis tanto para Android como para iOS) usando el código 'APP15MAYO' con el que recibirás un descuento de 15 euros si gastas más de 100 euros.

Se trata de una silla que cuenta con un diseño bastante elegante, ideal si sueles tener videoconferencias en casa y no quieres algo demasiado llamativo. Cuenta con malla de rejilla en el respaldo, algo que viene genial, especialmente ahora que empieza a hacer calor. Cuenta con soporte lumbar, reposabrazos y su respaldo se puede inclinar, además de que está fabricada de un tejido que se puede limpiar muy fácil. Por cierto, está disponible tanto en color gris oscuro como en gris claro.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la silla markus de ikea ✅ LO MEJOR Una gran silla por menos de 95 euros: Nunca había bajado de los 100 euros, por lo que estamos ante un gran momento de compra.

Nunca había bajado de los 100 euros, por lo que estamos ante un gran momento de compra. Elegante y muy duradera: Tiene un diseño sencillo y elegante, además de estar fabricada con materiales que se limpian muy fácil. ❌ LO PEOR Puede ser muy rígida para algunos usuarios: Pese a que cuenta con soporte lumbar, su respaldo es bastante rígido y no se adapta a nuestra postura como otras sillas más caras. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una nueva silla y quieres hacerte con una Markus de Ikea a su mejor precio hasta la fecha. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una silla con un soporte lumbar o cervical más trabajado y que se adapte a ti cuando cambies la postura.

Si prefieres una alternativa...

Aunque es más cara (especialmente ahora), la ErgoX de Flexispot es una buena alternativa a la Markus de Ikea. Esta tiene un reposacabezas que se puede ajustar en altura, inclinación y profundidad. Además, su respaldo se amolda a la postura que tengamos, incluso cuando reclinemos el asiento. Tiene un precio de 244,37 euros, pero está rebajada en Amazon ahora mismo hasta los 187,97 euros.

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Imágenes | Ikea

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