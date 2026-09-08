La semana que viene llega a Aldi (y rebajado) este pack de dos localizadores para Android y iPhone por menos de 15 euros

Si eres de los que pierden las llaves, la mochila o la cartera con facilidad, Aldi tiene la solución en su folleto semanal para la semana que viene. La cadena de supermercados trae a su sección de bazar, el próximo sábado 19 de septiembre, este pack de dos localizadores Maginon Smart Tag, una alternativa muy económica a los AirTag de Apple. Su precio habitual es de 29,99 euros, pero podrás llevártelos al 50%, por 14,99 euros.

Si dos unidades se te quedan cortas o no tienes un Aldi cerca, en Amazon hemos encontrado una alternativa que podría interesarte. Se trata de este pack de cuatro localizadores (que también sirven para iOS y Android) y que puedes comprar en estos momentos por 29,99 euros.

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Un localizador compatible con iOS y Android

A diferencia de otros localizadores que suelen estar limitados a un único sistema operativo, la principal ventaja de este pack de Aldi es su compatibilidad multiplataforma tanto con iOS como con Android. Esto permite vincularlos indistintamente a un iPhone o a un teléfono Android para tener localizados tus objetos en todo momento.

En el apartado técnico, incorporan conectividad Bluetooth 5.3, lo que garantiza una conexión estable, rápida y un consumo de energía muy reducido para exprimir la duración de la pila. Su formato compacto y ligero incluye un enganche tipo llavero para poder colocar el localizador de forma rápida en maletas, bolsos, llaves o mochilas.

Por un coste equivalente a 7,50 euros por unidad, este pack de localizadores se posiciona como una de las opciones de rastreo más asequibles del mercado para tener controladas las cosas de valor en tu día a día o de cara a los viajes.

⚡ EN RESUMEN: oferta para pack de dos localizadores Maginon Smart Tag en aldi ✅ LO MEJOR Compatibilidad dual con Android e iOS: permite usarse en cualquier smartphone sin quedar atado de forma exclusiva al ecosistema de Apple o de Google.

permite usarse en cualquier smartphone sin quedar atado de forma exclusiva al ecosistema de Apple o de Google. Conectividad Bluetooth 5.3: mayor alcance, estabilidad de señal y eficiencia energética frente a generaciones anteriores de Bluetooth. ❌ LO PEOR Rastreo por proximidad Bluetooth... Aunque idóneos para encontrar objetos cercanos o dentro de casa, no cuentan con la precisión Ultra Wideband (UWB) de las alternativas de gama alta. 💡 CÓMPRALO SI... Si en casa utilizáis tanto teléfonos Android como iPhone y queréis compartir o rastrear objetos comunes como las llaves del coche o las maletas durante un viaje. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas localización milimétrica de precisión y necesitas que el móvil te guíe con flechas de precisión paso a paso hasta el centímetro exacto donde está el objeto, echarás en falta la tecnología UWB.

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Imagen | Aldi

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