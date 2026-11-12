Se acerca el momento para hacer maratones de pelis Navideñas y este proyector rebajado es ideal para disfrutarlas a lo grande

Hay memes sobre que la Navidad da comienzo con la emisión de 'Un padre en apuros', icónico film Navideño que solemos ver algunos años a principios de diciembre. Pero lo cierto es que la puesta en marcha del Black Friday es un buen indicativo de que queda muy poco para que se celebre la Navidad.

Durante el mes de noviembre solemos ver muchas ofertas en todo tipo de dispositivos y este año no es ninguna excepción. Tiendas como Powerplanet han lanzado ofertas en proyectores como el Wanbo X7 Pro Max, que es ideal para disfrutar a lo grande de todas aquellas películas orientadas a la Navidad. Su precio ha bajado hasta los 369 euros.

Un proyector de hasta 300 pulgadas

El Wanbo X7 Pro Max es un proyector que cuenta con un diseño bastante elegante. Se trata de un modelo con formato horizontal que además es "inteligente", lo que significa que, en este caso, a través de su sistema operativo Google TV podemos descargar plataformas de streaming para ver mucho contenido.

Este modelo es capaz de proyectar imagen con una diagonal máxima de 300 pulgadas, aunque como siempre os recomendamos que no superen las 120 pulgadas para tener una mejor experiencia. Ofrece una resolución Full HD y una luminosidad de 1.500 lúmenes ANSI, una cifra que nos permite ver bien el contenido incluso con un poco de luz ambiental. No obstante, cuanta menos luz, mejor.

No es necesario conectar equipos de audio externos, ya que este proyector incorpora altavoces compatibles con Dolby Audio con una potencia de 20W. También es compatible con el formato de imagen HDR10 y su soporte permite regular la altura de proyección.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Wanbo X7 Pro Max hoy ✅ LO MEJOR Cuenta con Google TV .

. Incorpora altavoces compatibles con Dolby Audio .

. Ofrece una buena luminosidad. ❌ LO PEOR Aunque ofrece hasta 300 pulgadas, lo recomendable es configurarlo para que la diagonal sea más pequeña. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen proyector para ver películas y series, que cuente con Google TV y también con altavoces integrados. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a consumir contenido por el día con las persianas subidas. Para ello, lo recomendable es tener un proyector con aproximadamente 3.000 lúmenes ANSI.

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Imágenes | Wanbo

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