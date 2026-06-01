El salvavidas de Lidl para tus viajes de verano: una batería gigante de 20.000 mAh para no quedarte sin móvil

Se acerca la temporada de escapadas y viajes y hay un miedo que todos compartimos: quedarnos sin batería en el móvil justo cuando más necesitamos el GPS o queremos hacer esa foto perfecta. Si no quieres depender de encontrar un enchufe en el aeropuerto o una cafetería, Lidl tiene la solución más práctica y económica. Se trata de esta batería externa Tronic que puedes comprar por 14,99 euros.

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Si no te acaba de convencer esta batería externa de Lidl o cuando vayas a comprarla está agotada, en Amazon, hemos encontrado estas otras alternativas que pueden interesarte:

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por 29,88 euros: también con una capacidad de 20.000 mAh y un tamaño ultra compacto. Cargador portátil Anker por 49,99 euros: de 20.000 mAh y carga rápida de 87 W.

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Energía para todo el fin de semana gracias a esta power bank

Lo que hace destacar a esta powerbank no es solo su capacidad (con 20.000 mAh puedes cargar un smartphone entre cuatro y cinco veces por completo), sino su versatilidad. Gracias a su tecnología Power Delivery 3.0 y Smart Fast Charge, la batería optimiza el tiempo de carga para que tu dispositivo esté listo en el menor tiempo posible y con total seguridad.

Cuenta con tres salidas (dos USB-A y una USB-C), lo que te permite cargar hasta tres dispositivos a la vez, como el móvil, los auriculares y la tablet. El puerto USB-C es bidireccional, esto significa que el mismo puerto que usas para cargar tus dispositivos sirve para recargar la propia batería de forma rápida.

Su diseño es robusto y funcional. Asimismo, incluye indicadores LED para que sepas en todo momento cuánta energía te queda. Por último, se puede destacar su tamaño compacto (pese a su gran capacidad, eso sí, porque pequeña no es), lo que te permite llevarla cómodamente en cualquier bolso o mochila.

⚡ EN RESUMEN: Batería externa tronic en lidl ✅ LO MEJOR Carga triple simultánea: la inclusión de tres puertos (dos USB-A y un USB-C) te permite revivir el móvil, los auriculares y la tablet a la vez, o salvarle la vida a dos amigos durante un viaje.

la inclusión de tres puertos (dos USB-A y un USB-C) te permite revivir el móvil, los auriculares y la tablet a la vez, o salvarle la vida a dos amigos durante un viaje. Puerto USB-C bidireccional con Power Delivery: el puerto USB-C sirve tanto para cargar tus dispositivos de forma rápida como para rellenar la propia batería, lo que evita que tarde 15 horas en cargarse por completo, como ocurría con los modelos antiguos. ❌ LO PEOR Ay, el peso... Pesa alrededor de 400 gramos y tiene un grosor considerable. No es una batería para llevar en el bolsillo del vaquero, sino para dejarla en el bolso o la mochila.

Pesa alrededor de 400 gramos y tiene un grosor considerable. No es una batería para llevar en el bolsillo del vaquero, sino para dejarla en el bolso o la mochila. Potencia justa para portátiles... Aunque tiene Power Delivery, su potencia de salida está pensada para smartphones, tablets o la Nintendo Switch. No esperes que tenga la fuerza suficiente (vatios) para cargar un portátil tipo MacBook o portátiles de alta gama que exigen 45 W o 65 W. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas la máxima autonomía al menor precio posible. Es ideal para festivales, senderismo o viajes largos donde vas a darle mucha caña a la cámara del móvil y no quieres sorpresas antes de volver al hotel. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas algo ultra ligero para llevar en el bolsillo del pantalón. Debido a su gran capacidad de 20.000 mAh, tiene un peso y grosor notable. Si solo necesitas una carga de emergencia rápida, un modelo de 5.000 o 10.000 mAh te resultará más cómodo de transportar.

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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

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