El salvavidas de Lidl para tus viajes de verano: una batería gigante de 20.000 mAh para no quedarte sin móvil

Se acerca la temporada de escapadas y viajes y hay un miedo que todos compartimos: quedarnos sin batería en el móvil justo cuando más necesitamos el GPS o queremos hacer esa foto perfecta. Si no quieres depender de encontrar un enchufe en el aeropuerto o una cafetería, Lidl tiene la solución más práctica y económica. Se trata de esta batería externa Tronic que puedes comprar por 14,99 euros.
Batería externa 20000 mAh
Si no te acaba de convencer esta batería externa de Lidl o cuando vayas a comprarla está agotada, en Amazon, hemos encontrado estas otras alternativas que pueden interesarte:
- Power bank INIU por 29,88 euros: también con una capacidad de 20.000 mAh y un tamaño ultra compacto.
- Cargador portátil Anker por 49,99 euros: de 20.000 mAh y carga rápida de 87 W.
INIU Power Bank, Pequeño 45W Carga Rapida 20000mAh
Energía para todo el fin de semana gracias a esta power bank
Lo que hace destacar a esta powerbank no es solo su capacidad (con 20.000 mAh puedes cargar un smartphone entre cuatro y cinco veces por completo), sino su versatilidad. Gracias a su tecnología Power Delivery 3.0 y Smart Fast Charge, la batería optimiza el tiempo de carga para que tu dispositivo esté listo en el menor tiempo posible y con total seguridad.
Cuenta con tres salidas (dos USB-A y una USB-C), lo que te permite cargar hasta tres dispositivos a la vez, como el móvil, los auriculares y la tablet. El puerto USB-C es bidireccional, esto significa que el mismo puerto que usas para cargar tus dispositivos sirve para recargar la propia batería de forma rápida.
Su diseño es robusto y funcional. Asimismo, incluye indicadores LED para que sepas en todo momento cuánta energía te queda. Por último, se puede destacar su tamaño compacto (pese a su gran capacidad, eso sí, porque pequeña no es), lo que te permite llevarla cómodamente en cualquier bolso o mochila.
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⚡ EN RESUMEN: Batería externa tronic en lidl
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas la máxima autonomía al menor precio posible. Es ideal para festivales, senderismo o viajes largos donde vas a darle mucha caña a la cámara del móvil y no quieres sorpresas antes de volver al hotel.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas algo ultra ligero para llevar en el bolsillo del pantalón. Debido a su gran capacidad de 20.000 mAh, tiene un peso y grosor notable. Si solo necesitas una carga de emergencia rápida, un modelo de 5.000 o 10.000 mAh te resultará más cómodo de transportar.
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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)
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