Regalar un despertador inteligente Lenovo con Alexa esta Navidad te costará menos de la mitad con esta ganga de MediaMarkt

Si se te ha ocurrido regalar un despertador inteligente estas navidades pero no quieres gastar lo que cuesta, por ejemplo el Echo Dot, puedes optar por el Lenovo Smart Clock Essential, al menos mientras esté rebajado a un precio como el que podemos ver en MediaMarkt. Allí, esta versión con Alexa, te saldrá por sólo 22,99 euros.

Comprar el Lenovo Smart Clock Essential al mejor precio

Este reloj inteligente tiene un precio oficial de 69,99 euros, aunque en MediaMarkt, normalmente, lo venden por 49,99 euros. Así, si nos decidimos por él ahora, podremos ahorrarnos 27 euros, pagando por él sólo 22,99 euros. Eso sí, debemos sumar 1,99 euros al precio en concepto de gastos de envío si queremos recibirlo en casa, aunque siempre podemos elegir la recogida en tienda gratuita si tenemos un centro MediaMarkt cerca.

Este Lenovo Smart Clock Essential es un reloj despertador inteligente algo "básico", como hace sospechar su nombre. De cualquier forma, aporta mucho más que un despertador convencional.

Cuenta con una pantalla LED monocromo de la que la marca no declara las pulgadas. Su brillo es automático y llega incluso a apagarse durante la noche, para no molestar. Eso sí, no es táctil.

Para su control contamos con cuatro botones en su parte superior, para el volumen, para Alexa y para la alarma, más el botón trasero para desconectar el micrófono y preservar nuestra privacidad. Además de la conectividad WiFi, también dispone de Bluetooth 5.1, por lo que podremos conectarnos desde nuestro smartphone.

Por otro lado, como hemos mencionado de pasada, contamos con Alexa integrado, por lo que podemos controlarlo mediante nuestra voz, pudiendo encender y pagar luces, programar alarmas, silenciarlas o escuchar música a través de servicios de streaming con sólo pedirlo.

