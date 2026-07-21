Rebajada la freidora de aire Xiaomi con doble cesto vertical: ocupa poco espacio y permite preparar dos comidas a la vez

Las freidoras de aire generalmente ocupan bastante espacio en la cocina, sobre todo aquellos modelos que permiten preparar varias comidas a la vez. Pero hay algunas que, pese a contar con varios cestos o ocupan mucho más espacio, como es el caso de la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer, cuyo precio en Powerplanet es de 145 euros en lugar de 199,99 euros.

Una freidora de aire para preparar mucha cantidad de comida o varios platos a la vez

La Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer es una freidora de aire que destaca sobre todo por su diseño, ya que incorpora un doble cesto con una distribución vertical en lugar de horizontal, lo que permite preparar mucha comida a la vez sin que la freidora de aire ocupe demasiado espacio.

Las dos cestas de esta freidora de aire cuentan con una capacidad total de 12 litros, lo que permite cocinar mucha cantidad de comida (según Xiaomi puede preparar cuatro platos a la vez). Además, tiene un panel a color en el frontal para poder elegir los programas que queramos y utilizar cada cesto de forma inidividual.

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Esta freidora de aire cuenta con 14 modos predefinidos para preparar diferentes platos, tiene un rango de temperatura que oscila entre los 40 y 230 ºC. Además, cuenta con un indicador luminoso y sonoro para mandar recordatorios de dar la vuelta a los alimentos y se puede conectar a la app de Xiaomi para smartphones.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer hoy ✅ LO MEJOR Doble cesto en poco espacio : la distribución vertical evita que ocupe demasiado espacio en la encimera.

: la distribución vertical evita que ocupe demasiado espacio en la encimera. Su función SYNC: permite utilizar los cestos de forma individual o sincronizada. ❌ LO PEOR Es una freidora de aire que pesa bastante (10 kg). 💡 CÓMPRALO SI... Quieres cocinar una gran cantidad de alimentos y no tienes demasiado espacio (horizontal) en la cocina. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un núcleo familiar de dos o menos personas, salvo que quieras preparar varios platos a la vez.

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Imágenes | Xiaomi

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