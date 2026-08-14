Desde poco más de 300 euros hasta más de mil: varios teléfonos recomendados con buena cámara, para todos los bolsillos

Si hay un apartado que define la compra de un smartphone, ese es el fotográfico. Ya no hace falta gastarse más de mil euros para obtener capturas de nivel profesional, aunque la gama superior alta sigue marcando distancias en sensores de una pulgada, periscopios lejanos y procesado avanzado. Si estás pensando en cambiar de móvil y quieres uno para hacer buenas fotos, te ofrecemos una selección de algunos de los mejores modelos para cada presupuesto.

Gama media-baja

En este escalón, la fotografía computacional es la que manda. El Google Pixel 9a se posiciona como rey en procesado en esa franja, ya que ofrece tonos de piel naturales y un rango dinámico envidable. Como alternativa diferencial, el CMF Phone 2 Pro sorprende incorporando un teleobjetivo dedicado inédito en este presupuesto.

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Gama media

En esta gama, lo que se busca es el equilibrio perfecto entre versatilidad y "apuntar y disparar". El Google Pixel 10 es la opción favorita si buscas imágenes perfectas al primer intento con una buena consistencia cromática en el sensor principal.

Por su parte, el Realme 16 Pro+ destaca por aportar un diseño distintivo y un módulo de cámaras pensado para los amantes del retrato con zoom.

Gama alta media

En esta franja ya entramos en la experiencia flagship. El Google Pixel 10 Pro da un salto notable incorporando un telefoto 5x capaz de rendir de maravilla hasta los 100 aumentos digitales. Por su parte, el iPhone 17 es una buena referencia si tu prioridad absoluta es la grabación de vídeo fluida y la integración con redes sociales.

Gama alta premium

Aquí hablamos ya de teléfonos que son bestias fotográficas y podríamos destacar tres modelos:

Xiaomi 17 Ultra: cuenta con un sensor principal de una pulgada, cámaras firmadas por Leica y un procesado orgánico que huye del enfoque artificial.

Vivo X300 Ultra y Oppo Find X9 Ultra: son los reyes del zoom y los kits fotográficos externos. Están diseñados para entusiastas que buscan sustituir una cámara compacta tradicional.

iPhone 17 Pro Max: es el móvil perfecto para creadores de contenido, destacando por sus capacidades de grabación en formato Log y un sistema de estabilización inigualable.

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