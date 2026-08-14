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Desde poco más de 300 euros hasta más de mil: varios teléfonos recomendados con buena cámara, para todos los bolsillos

Desde poco más de 300 euros hasta más de mil: varios teléfonos recomendados con buena cámara, para todos los bolsillos

Google, Apple y otras marcas tienen móviles que ofrecen buenos resultados fotográficos incluso para presupuestos más ajustados

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Fran León

Editor - Xataka Selección
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2729 publicaciones de Fran León

Si hay un apartado que define la compra de un smartphone, ese es el fotográfico. Ya no hace falta gastarse más de mil euros para obtener capturas de nivel profesional, aunque la gama superior alta sigue marcando distancias en sensores de una pulgada, periscopios lejanos y procesado avanzado. Si estás pensando en cambiar de móvil y quieres uno para hacer buenas fotos, te ofrecemos una selección de algunos de los mejores modelos para cada presupuesto.

Google Pixel 10 Pro 128 GB

Google Pixel 10 Pro 128 GB

Hoy en Amazon — 729,00 MediaMarkt — 729,00 PcComponentes — 748,00
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Gama media-baja

Nothing Cmf Phone 2 Pro

En este escalón, la fotografía computacional es la que manda. El Google Pixel 9a se posiciona como rey en procesado en esa franja, ya que ofrece tonos de piel naturales y un rango dinámico envidable. Como alternativa diferencial, el CMF Phone 2 Pro sorprende incorporando un teleobjetivo dedicado inédito en este presupuesto.

Google Pixel 9a – Smartphone Android Libre con cámara con IA, batería para Todo el día y potentes Funciones de Seguridad – Porcelana, 128GB + Charger

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Hoy en MediaMarkt — 369,00 PcComponentes — 383,99 Google Store — 449,00 Hoy sin stock en Amazon
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Nothing CMF Phone 2 Pro

Nothing CMF Phone 2 Pro

Reacondicionados
Hoy en Back Market — 331,00
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Gama media

En esta gama, lo que se busca es el equilibrio perfecto entre versatilidad y "apuntar y disparar".  El Google Pixel 10 es la opción favorita si buscas imágenes perfectas al primer intento con una buena consistencia cromática en el sensor principal.

Google Pixel 10 - Smartphone Android Libre con Gemini 128 GB

Google Pixel 10 - Smartphone Android Libre con Gemini 128 GB

Hoy en MediaMarkt — 549,00 PcComponentes — 589,00 Amazon — 609,01
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Por su parte, el Realme 16 Pro+ destaca por aportar un diseño distintivo y un módulo de cámaras pensado para los amantes del retrato con zoom.

realme 16 Pro+ 5G Smartphone, 8GB+256GB

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Hoy en PcComponentes — 479,99 FNAC — 529,00 MediaMarkt — 529,00 Hoy sin stock en Amazon
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Gama alta media 

En esta franja ya entramos en la experiencia flagship. El Google Pixel 10 Pro da un salto notable incorporando un telefoto 5x capaz de rendir de maravilla hasta los 100 aumentos digitales. Por su parte, el iPhone 17 es una buena referencia si tu prioridad absoluta es la grabación de vídeo fluida y la integración con redes sociales.

Google Pixel 10 Pro 128 GB

Google Pixel 10 Pro 128 GB

Hoy en Amazon — 729,00 MediaMarkt — 729,00 PcComponentes — 748,00
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Apple iPhone 17 de 256 GB

Apple iPhone 17 de 256 GB

Hoy en Fnac — 807,99 Amazon — 929,00 PcComponentes — 939,00 MediaMarkt — 939,00
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Gama alta premium

Iphone 17 Pro Max

Aquí hablamos ya de teléfonos que son bestias fotográficas y podríamos destacar tres modelos:

  • Xiaomi 17 Ultra: cuenta con un sensor principal de una pulgada, cámaras firmadas por Leica y un procesado orgánico que huye del enfoque artificial.
  • Vivo X300 Ultra y Oppo Find X9 Ultra: son los reyes del zoom y los kits fotográficos externos. Están diseñados para entusiastas que buscan sustituir una cámara compacta tradicional.
  • iPhone 17 Pro Max: es el móvil perfecto para creadores de contenido, destacando por sus capacidades de grabación en formato Log y un sistema de estabilización inigualable.
Xiaomi 17 Ultra 5g 6,9" 512gb Negro

Xiaomi 17 Ultra 5g 6,9" 512gb Negro

Hoy en MediaMarkt — 1.249,00 Amazon — 1.249,99 Xiaomi — 1.249,99 PcComponentes — 1.499,00
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vivo X300 Pro Bundle, cámara con teleobjetivo ZEISS APO de 200MP

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Hoy en Amazon — 1.329,00
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OPPO Find X9 Ultra 5G

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Hoy en Amazon — 1.539,00 MediaMarkt — 1.699,00 PcComponentes — 1.699,00 FNAC — 1.699,00
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Apple iPhone 17 Pro MAX de 256 GB

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Hoy en Fnac — 1.298,99 Amazon — 1.339,00 MediaMarkt — 1.429,00 PcComponentes — 1.439,00 El Corte Inglés — 1.469,00
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