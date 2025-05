Lo que más me interesa de este monitor es una característica de su pantalla. Además es barato, curvo y grande

Aunque no es una característica que haya encontrado en ninguno de los monitores que he tenido (o que tengo actualmente) —y que se puede extrapolar a los televisores—, veo casi fundamental que si vamos a pasar mucho tiempo delante de una pantalla y, además, tenemos una ventana cerca, la pantalla sea antirreflejos. Se dice mucho de que para los proyectores baratos hay que bajar las persianas, pero en los monitores y televisores sin pantalla antirreflejos también puede ocurrir, al menos si queremos tener la mejor experiencia.

De momento me funcionan perfectamente mis dos monitores que utilizo para trabajar, por lo que no he valorado comprar otro. Pero, de hacerlo, hay uno que me interesa bastante por todo lo que ofrece. No es otro que el HP OMEN 32c, un monitor considerado gaming que es muy completo y también muy barato. Ahora mismo está de oferta en Amazon por 228 euros.

Un monitor con pantalla curva antirreflejos

El HP OMEN 32c es un monitor gaming que cuenta con una excelente ficha técnica. Monta un buen panel curvo (1.500R) VA de 32 pulgadas que no sólo ofrece una excelente resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles), sino que además también ofrece una tasa de refresco de 165 Hz y ángulos de visión de 178º. Además, como ya he comentado, la pantalla es antirreflejos, un plus para poner el broche a un apartado bastante completo.

Otro aspecto que me parece importante para adaptar el monitor a la experiencia que queremos tener con él, es que viene con un soporte que cuenta tanto con altura como con inclinación ajustable, de tal forma que podemos elevarlo o inclinarlo como queramos. Eso sí, con unos límites de -5 a +20º de inclinación y con un rango de altura de 100 mm.

En cuanto a su conectividad, lo cierto es que en este sentido nos encontramos con lo estandarizado en monitores, ya que viene con un par de puertos HDMI 2.0, un puerto DisplayPor 1.4 y un conector de audio de 3,5 mm que se puede utilizar para conectar unos auriculares o unos altavoces.

Imágenes | HP

