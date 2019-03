Qué gadgets y accesorios tecnológicos se ha comprado el equipo de Xataka en marzo

Por cuestiones de trabajo y por pasión, los editores de Xataka estamos habituados a estar al día de las novedades tecnológicas e incluso tenemos la suerte de probar algunas de ellas. Eso sí, una cosa es tenerla entre las manos y otra decidir dar el paso y comprarlas, donde ya entra en cuestión nuestras necesidades y el presupuesto. Hemos hablado con los editores de Xataka para que nos cuenten qué gadgets han comprado este mes de marzo y el por qué de su elección.

Xiaomi Youth Wireless Bluetooth Earphones

La compra de Antonio Sabán

He comprado los Xiaomi Youth Wireless Bluetooth Earphones (17,08 euros) porque necesitaba unos auriculares inalámbricos para llevar siempre en la chaqueta cuando salgo de casa, algo en lo que los Sony WH1000XM2 no encajan porque son muy aparatosos, además de no ser resistentes a la lluvia, como sí lo son estos.

¿Por qué Xiaomi? Los he escogido porque he utilizado auriculares Piston de Xiaomi desde hace años y siempre me ha gustado la calidad de audio y comodidad que ofrecen por su precio. Respecto al futuro, estoy esperando a que los AirDots Pro lleguen a España o bajen mucho de precio, tengo ganas de probar una solución inalámbrica de verdad.

Xiaomi Mi 9

La compra de Sam Fernández

En mi caso, la compra ha sido la de un Xiaomi Mi 9 (449 euros). Bueno, en realidad dos, porque en esta casa vivimos dos personas. Tras tener no pocas dudas sobre si meterle mano a la generación anterior de Huawei con el P20 Pro o el Mate 20 Pro, y tener medio decidido saltar a iOS con el iPhone XR, finalmente me decanté por el Mi 9. Sinceramente, y pese a que los teléfonos de gamas premium me parecen auténticas bestias, creo que no está justificado el gasto de cifras cercanas o superiores a los 1.000 euros en un smartphone. No para mí, al menos.

Así que opté por el Xiaomi Mi 9, que tal vez no sea un teléfono de 10 pero sí es un 9, y con un precio que parece destinado a un teléfono de 5. Difícil resistirse, sobre todo porque pillé la oferta que me dejaba el modelo de 128GB al precio del de 64GB. Soy Xiaomi hasta nuevo aviso, es lo que hay.

Interruptor Philips Hue y recogecables

La compra de María González

Por un lado, he comprado un mando para mis Philips Hue (19,34 euros) y una bombilla adicional. El mando lo recomiendo sin dudarlo si tienes Philips Hue en casa. Durante un tiempo las manejaba exclusivamente con asistentes (Siri y Alexa), pero con el mando vuelves a recuperar el control físico y además te deja más opciones adicionales, como regular la intensidad. Por ejemplo, en la cocina, cuando cocino, ceno, etc., la luz que uso es intensa. Sin embargo, para las mañanas recién despertada, regulo la luz para que sea más tenue. Y todo ello desde el mando. Ya tengo dos en toda la casa y mi idea es seguir cambiando el resto. Realmente es un interruptor y mando al mismo tiempo, es decir, puedes "sacar" el mando de la base que va pegada a la pared, pero yo lo uso únicamente como interruptor por comodidad.

También me he comprado esta bandeja organizadora de cables (39,90 euros. Es una especie de rejilla que puedes atornillar a cualquier mesa de escritorio y dentro puedes pasar los cables, meter los cargadores...

Puede parecer una tontería, pero en mi casa usamos mesas de IKEA y mucho "cacharro" con cable, y con estas rejillas (he comprado 3 para que me entrara todo y me cubriera la parte trasera de la mesa) hemos conseguido organizarlos por primera vez. Ya bien sea este modelo en concreto u otro similar, yo lo recomiendo: mucho más fácil para después limpiar, no se atascan los robots aspiradores en los cables y, cómo no, mucho más estético y organizado.

Amazon Echo Dot

La compra de Alesya

Me lo compré por tener algo nuevo en casa en plan cacharreo, tampoco soy muy entendida ni muy fan de estas cosas. Además, lo compré porque estaba muy barato en el Black Friday a 30 euros, porque 60 euros no me quería gastar. Pero hubo fallos y me lo enviaron este mes.

Microsoft Surface Pro 6

La compra de Ángel Sucasas

Me compré una Surface Pro 6 (944,10 euros), la elegí por tener la comodidad absoluta para moverme y también cuando estoy en aeropuertos. Sufrí el estropicio de dos portátiles por una subida de tensión y decidí que iba a aprovechar la excusa para comprarme un híbrido.

Elegí la Surface Pro por múltiples referencias y creo que era lo perfecto para mí: potencia en cualquier parte, formato tablet para leer mis cómics y, sobre todo, veloz de encasquetar en una bandeja del control de seguridad del aeropuerto.

Cuando le estaban poniendo el protector de pantalla en El Corte Inglés de Callao, me dijeron: "Te llevas un pepino. Es lo que les pone el Gobierno a los altos funcionarios para trabajar. No hay nada mejor." No mentían.

Xiaomi Mi LED Smart Bulb

La compra de Enrique Pérez

En el último mes no he invertido mucho en tecnología. Me he mudado recientemente y todavía estoy invirtiendo en mobiliario tradicional. Si bien, sí he aprovechado que tenía que cambiar un par de bombillas y he puesto unas Xiaomi Mi LED Smart Bulb (19,75 euros). No dejan de ser una curiosidad. En el lado útil es que puedo regular la intensidad desde el móvil y que por la noche se pongan en otro tono. Más allá de eso tampoco las cambio mucho más.

Me gusta que la tecnología sea transparente y no requiera atención por nuestra parte. No termina de gustarme que la intensidad sea algo más baja que otras bombillas más económicas. Habiendo tenido unas Philips Hue, las de Xiaomi me han parecido muy interesantes por su precio y porque sirve para experimentar con ellas, aunque creo que todavía hay margen de mejora y quizás en un tiempo acabo cambiándolas por otras.

Funcl W1

La compra de JaviPas

Los Funcl W1 (29,89 euros) son los auriculares inalámbricos que me dio por comprar tras la última mala experiencia con el puerto USB-C del Mi 6.

Se cargan a través del estuche, se emparejan vía Bluetooth rápidamente, tienen control táctil, suenan bien y se mantienen bien colocados incluso con el movimiento habitual mientras los llevas. Lo de la resistencia a sudor/salpicaduras es un plus curioso pero dudo que me los lleve a correr (si es que salgo a correr), y la idea es llevarlos en trayectos normales por la ciudad.

No creo que le pueda pedir más a unos auriculares inalámbricos de 20 euros (su PVP suele rondar los 50), que es lo que pagué por ellos. Supongo que sería interesante que tuvieran aptX (soportan AAC, o eso indica el móvil al emparejarlos), pero mi experiencia inicial es estupenda.

Xiaomi Mi Air de 13,3"

La compra de José García Nieto

El último dispositivo en entrar en mi casa ha sido el Xiaomi Mi Air de 13,3 pulgadas. Básicamente, necesitaba un portátil para cubrir el MWC 2019 y algunos eventos, que fuese ligero y con potencia suficiente para correr algunos programas de la suite de Adobe. Por 899 euros que me costó creo que ha sido una buena compra.

Me gusta el diseño, el teclado, el peso y el tamaño es justo el que buscaba. Echo en falta un puerto Ethernet y un lector de tarjetas SD para exportar fotos de la cámara, pero no es nada que no se pueda solucionar con un par de adaptadores pequeños.

Capturadora Elgato

La compra de Merinowski (Xataka Vídeo)

Estoy en un canal de Twitch, así que necesitaba un dispositivo para capturar señales de vídeo y emitirlas en directo. La de Elgato (184 euros) es un modelo muy popular en el mercado, la que usan todos los gamers, entonces he preferido decantarme por lo conocido.

Huawei Matebook X y bolsa QWSTION Simple office

La compra de Javier Penalva

Lo compré porque tocaba renovar portátil para trabajar en movilidad y este modelo me ofrecía un buen equilibrio entre prestaciones por el precio que pagaba, además de extras que valoro mucho en un portátil como es el diseño, que sea compacto pero con buena diagonal para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo, así como teclado cómodo y encima, lector de huellas.

El otro gadget es un accesorio, concretamente la bolsa QWSTION Simple Office (140 euros). Tras mirar muchos modelos me quedé con este bolso para portátil más tablet por su estética, el material de fabricación (algodón con tratamiento que repele al agua) y la posibilidad de transformarla de bandolera a mochila fácilmente, lo que me da mucha versatilidad de manejo según necesidades.

Google Wifi

La compra de PRobertoJ

Vivo en un pueblo donde la fibra aún no ha llegado, en una casa de dos pisos con una cantidad de aparatos muy notable (varias consolas, NAS, varios móviles, tablets y iPads, ordenadores, Movistar+, HomePods, etc...). Hasta ahora, había intentado solventar el problema de extender mi red por casa con PLCs y amplificadores (principalmente TP-Link), pero tras dos años todos acababan cayendo muchísimo en rendimiento y dando muchos problemas, así que me decidí a montar una red en malla con tres repetidores de Google Wifi (309,99 euros)... y no puedo estar más satisfecho. Cero problemas en la instalación, un rendimiento muy superior al que conseguía con los amplificadores y una buenísima gestión de las prioridades cuando varios de la familia tiran a la vez de mi pobrecita conexión.

Mi otra opción era el Netgear Orbi pero decidí apostar por el producto de Google por la sencillez de manejo de la instalación y la app y por la gestión de la red y detección de problemas en la red desde fuera de casa. Yo estoy contento por el rendimiento del producto y la estabilidad de la red creada, pero sobre todo ya no tengo que escuchar el grito impaciente de mis chavales de "NO ME VA YOUTUBEEEEEE Y HAY UN DIRECTO DE DJMARIIO", así que aún mejor.

Barra de sonidos Sonos Beam

La compra de Raúl Álvarez

Después de conocerla en directo y probarla, decidí comprar una Sonos Beam (449 euros), la barra de sonido equipada con Alexa. Me encantó el diseño discreto, sobrio y que queda perfecto con mi televisor y mueble.

Un punto importante que me terminó de convencer es que se conecta por HDMI y es compatible con ARC, por lo que se conecta de forma sencilla al televisor y puedo usarla como fuente predeterminada de sonido desde el mismo mando de la tele.

Mi idea era tener buena calidad de sonido para el contenido del televisor, fueran películas, series o videojuegos, así como un altavoz que pudiera operar con la voz para escuchar música desde Spotify o desde diversos dispositivos, incluso sin tenerlos a la mano.

Además, el contar con Alexa hizo que pudiera ampliar el control de otros dispositivos que tengo en casa, aunque la verdad el soporte al asistente de Amazon aún le falta mucho y no se compara con un altavoz Echo.

Lenovo X1 Tablet

La compra de Santiago Campillo

Me he comprado la Lenovo X1 Tablet (1.759 euros) porque es un híbrido perfecto, que combina las tres funciones que necesito: un teclado decente para poder escribir durante horas; una pantalla táctil para poder documentarme y trabajar con documentos digitales; y un pen digital para poder hacer apuntes y escribir a mano cuando lo necesito. Además, es una tablet robusta, rápida, potente, con mucha autonomía.

Sony WH-1000XM3

La compra de Yúbal Fernández

En el último mes me he comprado unos auriculares, concretamente los Sony WH-1000XM3 (349 euros). La forma en la que procedo siempre suele ser la misma, un proceso que en ocasiones puede durar bastantes semanas o meses. Lo primero es encontrar algunos modelos concreto, para lo que me baso en los clásicos rankings que hay en las páginas especializadas. Tiro tanto de webs que tratan todos los temas como Xataka, como de otras especializadas como algunas de sonido en el caso de Sony.

Una vez tengo ya 3 o 4 modelos entre los que elegir, empiezo a leer reviews para ver los pros y los contras de cada modelo. En estas reviews busco sobre todo que la experiencia que me transmite el redactor sea parecida a la que busco, que se fije en aspectos que yo quiero tener en cuenta. No me vale la típica review genérica, las busco detalladas.

Cuando ya me he decantado por un modelo, intento probarlo antes de comprarlo. Por lo general recurro a tiendas de electrónica en caso de móviles, tabletas etcétera donde pueda tocar los dispositivos y verlos de cerca, ver cómo funcionan. En casos como los auriculares esto a veces es complicado, por lo que también suelo recurrir al clásico de comprarlo en Amazon y devolverlo si no me convence. Hay tipos de dispositivos que llevo un año probando y devolviendo sin terminar de decantarme.

Una vez ya he tomado la decisión, procedo a decidir dónde comprarlo. Si la prueba la he hecho en Amazon evidentemente me lo quedo de allí, pero si no lo tengo ya probado y lo veo a precios parecidos o no mucho más altos no me importa recurrir a tiendas físicas de referencia como pueda ser El Corte Inglés. Si no me corre prisa, eso sí, intento siempre esperar a los días sin IVA u ofertas puntuales que me parezcan lo suficientemente buenas.

Adaptador de tarjeta Hama y kit de teclado y ratón inalámbrico Logitech

La compra de Laura Sacristán

Este mes he comprado gadgets para el ordenador, concretamente un adaptador de USB a ethernet de Hama (38,54 euros) y el kit de teclado y ratón inalámbricos de Logitech (33,90 euros). Los elegí porque tanto Logitech como Hama me parecen dos marcas fiables y con buena relación calidad/precio.

Red Dead Redemption 2 para PS4

La compra de Eva Rodríguez de Luis

Esta Navidad aproveché una oferta para comprarme mi segunda Playstation 4 y, tras recuperar el tiempo perdido con algunos títulos, me quedé con ganas de probar uno de los juegos del año, el 'Red Dead Redemption 2' (49,90 euros). Así que en cuanto he visto que ha bajado de precio, no he dudado en hacerme con él. Todavía no lo he sacado del sobre, pero es mi plan para la próxima velada.

Antena PC SUPOLA

La compra de Iñaki Agirrezabalaga (Xataka Vídeo)

Mi ordenador de sobremesa no tiene antena integrada, y la que tenía solo cogía la banda 2.4G, así que me apetecía pasar a la banda 5G. Hice una investigación y ví que la SUPOLA USB (19,98 euros) que tenia buenos comentarios en Amazon, así que me decidí a comprarla. La verdad es que desde la compre, 0 problemas.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.