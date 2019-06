Qué dispositivo, gadget o accesorio es imprescindible cuando te vas de vacaciones

A escasos días para que el verano entre oficialmente, comienzan unos meses en los que la mayoría intentaremos escaparnos de la rutina. Con el ordenador apagado y el teléfono más silenciado que nunca, aprovecharemos nuestros días de asueto para el relax. ¿Todo desconectado? No. La realidad es que aunque estemos de vacaciones, la tecnología se viene con nosotros. ¿Qué gadget o accesorio es imprescindible cuando nos vamos de vacaciones? Estos son los dispositivos que los editores de Xataka no apagan ni cuando están de fiesta.

Enchufe-cargador-concentrador de AUKEY

El imprescindible de Javier Penalva

Mi gadget o accesorio imprescindible en vacaciones es un enchufe-cargador-concentrador de AUKEY (19,99 euros) que compré hace un año. Según mi plan de vacaciones puedo llevarme tablet, libro electrónico, alguna placa para programar o quién sabe. Pero lo que es seguro es que tendré que cargarlo en algún momento, casi siempre vía USB.

Si le juntamos que habrá otros miembros de la familia luchando por un lugar de carga, este hub de carga USB es una joya de muy poco coste para lo que ofrece. Me gusta la versión con enchufe integrado porque no lo perdemos al usar este accesorio"

AUKEY Cargador USB un Enchufe con 4 USB Puertos (5V/2,4A * 4) para Smartphone, Portátiles, Lámpara de Escritorio etc. Hoy en Amazon por 19,99€

Power Bank Belkin

El imprescindible de Laura Sacristán

Para mí, el accesorio imprescindible que siempre me llevo cuando voy de vacaciones es un powerbank, sobre todo, si estoy haciendo turismo. Por mucho que salgas por la mañana con el 100% de batería, usar el móvil como navegador GPS y como cámara de fotos (yo soy de las que hace muchas) me ha provocado que más de una vez, haya llegado con batería baja al final de la tarde. Así que, para no llevarme un disgusto, voy con mi powerbank de Belkin (19,99 euros) a todas partes. Para no cargar con mucho peso, llevo uno de 4.000 mAh.

Belkin F8M979btBLK - Batería externa Power Pack 4000 para dispositivos móviles (USB, carga rápida) negro Hoy en Amazon por 19,90€

Kindle Paperwhite

El imprescindible de Yúbal Fernández

No soy una persona que suela llevarse muchos dispositivos de viaje más allá del móvil cuando decide hacer una escapada. Sin embargo, lo acabe utilizando o no siempre suele haber uno que me acompaña con regularidad, y es mi Kindle Paperwhite (129,99 euros).

Llevar siempre conmigo varios libros en un dispositivo más fino que sólo uno de ellos siempre me parece bien para matar cualquier rato, y la pantalla retroiluminada hace que pueda leer en cualquier sitio sin depender tampoco de la luz que haya.

El imprescindible de Antonio Sabán

Cuando estoy de vacaciones, y quiero desconectar de todo de verdad, hasta el punto de dejar el smartphone en casa y casi no mirarlo durante días, mi dispositivo fundamental para a ser el Kindle de Amazon.

Además de permitirme leer más libros de los que leo en otras épocas del año, semanas antes de marcharme empiezo a llenarlo de artículos pendientes gracias al sistema de envío de artículos para leer más tarde de Instapaper. Todas esas lecturas largas que he ido acumulando durante el curso por fin tienen la posibilidad de recibir mi atención al 100%.

Kindle Paperwhite - Resistente al agua, pantalla de alta resolución de 6", 8 GB - incluye ofertas especiales Hoy en Amazon por 129,99€

Sony SRS

El imprescindible de César Muela

Este pequeño altavoz es uno de mis fieles compañeros cuando me voy de vacaciones. Es tan pequeño que ni me lo pienso cuando tengo que hacer maleta, y la calidad de sonido es tan buena que viene estupendo para esos sitios en los que te apetece poner música o incluso para ver una serie con una calidad de audio mayor que la del móvil.

Reconozco que también lo he usado alguna vez en esos viajes en coche en los que no tienen compatibilidad con Spotify, así que el combo smartphone más este altavoz ha resuelto más de una vez la papeleta.

Sony SRS-XB10G - Altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth y Extra Bass, Verde Hoy en Amazon por 40,99€

iPad Pro

El imprescindible de Santi Araujo

Actualmente sin mi iPad Pro (598 euros). Es la mezcla perfecta entre trabajo, ocio, autonomía y peso. Con muy poco espacio y sin deslomarme puedo llevar encima un dispositivo que me permite trabajar, dibujar, hacer música, ver películas o leer. Espero que esta experiencia se acentúe con la llegada de iPadOS, ya que cuanto menos tenga que cargar con mi (pesado y viejo) MacBook Pro, más feliz seré.

Apple iPad Pro (10,5 pulgadas y 64GB con Wi-Fi) - Oro Hoy en Amazon por 598,97€

Beats Studio 3 y trípode para el móvil

El imprescindible de Javier Lacort

Para el viaje en sí, para el trayecto, auriculares con cancelación de ruido, perfectos para trenes o aviones en los que tenerlos o no tenerlos marca la diferencia entre escuchar ruidos molestos o conversaciones indiferentes frente a poder concentrarte en tu música o tu serie sin distracciones. En mi caso, uso los Beats Studio 3 (299 euros).

Para usar en el destino suelo llevar muy poco más allá de la ropa y el móvil, lo más rescatable es un pequeño trípode (10,99 euros) para smartphones para tener más libertad a la hora de hacer fotos en las que queramos salir los implicados. En mi experiencia, el dinero que cuesta es muy poco en comparación a lo que se gana frente a tener que pedir la foto al primero que pase: la mayoría de la gente no controla el modo Retrato ni tiene nociones básicas de encuadre.

Dezuo 18cm Mini Trípode para Móvil, Smartphone, Cámara, iPhone, Incluye Universal Móvil Soporte y Adaptador de Gopro y Control Remoto Bluetooth Hoy en Amazon por 10,99€

Olympus Tought! TG-5

El imprescindible de Jesús León

En vacaciones aprovecho para hacer fotos (y vídeos) diferentes a los habituales. Me gusta aprovechar para usar cámaras resistentes, como la compacta Olympus Tought! TG-5, aunque ya hay un modelo más reciente , y es posible que pruebe también la Ricoh WG-6. Con ellas puedo hacer fotos y vídeos en el mar, la piscina y me gusta llevarlas de senderismo.

Son cámaras pequeñas, pero de las que te despreocupas si se mojan o de ir siempre protegidas, las puedes llevar en el bolsillo o colgadas en una mochila sin temor a que les pase nada. En cuanto a calidad, no son las que ofrecen mejores prestaciones, pero suficiente para lograr buenos resultados cuando hay suficiente luz, normalmente de día. Y muy interesantes para grabar vídeos en 4k incluso. Además, suelen incorporar características que otras no tienen: GPS, brújula, sensor de temperatura…

Olympus TG-5 - Cámara Digital (ultraresistente, Sumergible, vídeos en 4K, 4 Modos de Macro, WiFi Integrado) Color Rojo Hoy en Amazon por 359,00€

Batería externa de Anker de 20.000 mAh

El imprescindible de Enrique Pérez

Cuando voy de vacaciones intento desconectar, pero al final el móvil lo utilizo durante todo el día sea para hacer fotos o para mirar información sobre los sitios a los que tenemos que ir. Por ello, pese al peso, siempre viene bien tener cerca una batería de gran capacidad.

En más de una ocasión me ha salvado además de problemas con los enchufes. Al final con la batería me despreocupo y sé que no me voy a quedar tirado.

Anker PowerCore 20100 - Batería externa para dispositivos portátiles (20100 mAh, 2 x USB), color negro Hoy en Amazon por 36,99€

Redmi AirDots

Los imprescindibles de Eva Rodríguez de Luis

Aunque ya contaba con los Powerbeats 3, que empleo fundamentalmente cuando hago deporte, durante un Cazando Gangas encontré una oferta interesante para hacerme con los Redmi AirDots (22,99 euros). Con un diseño verdaderamente inalámbrico, control táctil, un estuche para almacenarlos y cargarlos y ese precio, no me lo pensé dos veces y los compré.

Los tengo desde hace algo más de un mes y se han tornado en fundamentales, no solo en viajes y escapadas vacacionales, sino también cuando voy por la calle. Si subes demasiado el volumen tienen cierto toque metálico, pero el sonido, comodidad y su autonomía justifican que se hayan vuelto en un gadget esencial para desconectar y escuchar música.

Redmi Airdots Auriculares, TWS Bluetooth 5.0 Auriculares Estéreo Bajo Auricular Inalámbrico Caja de Sonido Estéreo Mini Auriculares, Bluetooth Auriculares Antitranspiración IPX4 con Micrófono Hoy en Amazon por 22,99€

Receptor Bluetooth AUKEY y cargador transmisor Roidmi 3S

Los imprescindibles de Anna Martí

La verdad es que cuando voy de vacaciones trato de dejar a un lado todo lo que lleve pantallas o botones, pero aún en el más sencillo de los viajes me acompaña algún dispositivo y el que no suele fallarme es el Roidmi de Xiaomi (17,83 euros). Mi coche no tiene Bluetooth integrado, ni USB o AUX y es una buena solución para poder escuchar el sonido del móvil con el sistema de sonido del automóvil y de paso cargarlo. Es compatible con iOS y Android y es muy sencillo de usar, basta con descargar la app en el móvil que sea y sincronizar la emisora entre la radio y éste. No es perfecto y el depender de la señal de radio a veces no es lo mejor, pero quería algo que no requiriese instalación, económico, fiable y multiplataforma, y esto de momento me está gustando mucho.

Con un coche con salida AUX he llevado el Adaptador AUKEY (23,99 euros) y también muy buena experiencia, en este caso se conecta a dicho puerto y de ese modo se puede escuchar lo que sea, sin depender de la radio.

Sony WH-1000XM2

El imprescindible de Samuel Fernández

A la hora de elegir el gadget imprescindible para mis vacaciones tengo un problema porque no sabría discernir entre dos, ya que entre mis favoritos están el iPad y los auriculares con reducción de ruido que tengo desde hace algunos meses, los Sony WH-1000XM2 (299 euros). Aunque dado que el iPad no deja de ser un “móvil grande” en el uso que le doy en movilidad, me quedaré con los auriculares.

Yo soy muy de escuchar música y podcasts y suelo necesitar mis ratos para mí, sin distracciones ni molestias, para desconectar un rato. Así que contar con unos auriculares con reducción de ruido hace que cuando me los pongo, el mundo deja de existir y es muy relajante. Los uso para pasear por la playa, por ejemplo, o cuando salgo a hacer fotografías si ando de turismo fotográfico. Los llevo cargados y el cable se viene conmigo, por si las moscas.

Sony WH1000XM2 - Auriculares de Diadema inalámbricos, Color Beige Hoy en Amazon por 299,00€

Apple Watch 3 y cargador RAVPower

Los imprescindibles de Ricardo Aguilar

Cuando me voy de vacaciones intento desconectar lo máximo posible, así que no utilizo demasiados gadgets. Mi Apple Watch Series 3 (269 euros) se me hace imprescindible, eso sí, para intentar evitar el contacto con mi teléfono en la medida de lo posible. Consulto alguna notificación desde el reloj y poco más.

Del mismo modo, como no sé cómo andará de enchufes mi alojamiento, siempre llevo encima un cargador de 4 puertos con carga rápida de RAVPower (15,99 euros), para que tanto mis acompañantes como yo podamos cargar los teléfonos o tablets.

Alargadera de 5m

El imprescindible de Josep Camós

Siempre que viajo, procuro llevar un equipaje que haría pesada la mochila de Indiana Jones. Por eso, y desde que viajo sin cámaras, siempre he llevado como mucho un portátil, un móvil y un sólo cargador con varias salidas. Bueno, y cuando he ido a países con enchufes peculiares, pues un convertidor. Poca cosa, en realidad.

Sin embargo, algo que no es nada techie y resulta bastante cutre, pero que por su utilidad ha sido y es la envidia de mis compañeros de trabajo dondequiera que voy, es una alargadera de cinco metros (10,70 euros), un simple cable largo que me permite conectarme sin problemas con los a veces lejanos enchufes de cualquier hotel del mundo.

Vivanco SKV 5 W - Cable alargador (5 metros), blanco Hoy en Amazon por 10,70€

Jumper EZBook X4

El imprescindible de Javier Pastor

De llevarme algo me llevo un portátil de batalla que prácticamente no uso durante el año y que sí que me viene bien en los viajes porque siempre lo llevo limpio de datos y lo uso de forma que incluso si se rompe, lo pierdo o lo extravío no lo echaría demasiado de menos, mi Jumper EZBook X4 (297 euros). Y como es más bien lentorro no me dan ganas de estar conectado usándolo, y solo es para emergencias o momentos puntuales: cómete esa, bienestar digital.

Sony A6300

El imprescindible de Iñaki Agirrezabalaga

Aunque actualmente ya es posible conseguir fotos en formato RAW con el móvil en calidades más que decentes, para viajes especiales, de larga distancia o en los que se que hay parajes que me hace especial ilusión inmortalizar uso mi cámara Sony A6300 (734,17 euros) con los objetivos 18-105 F4 de Sony y el Sigma 30mm F1.4. Se trata de una cámara ligera y compacta muy cómoda para viajar que además graba vídeo en 4K.

Sony Alpha A6300 - Cámara compacta con Montura Tipo E (Sensor APS-C CMOS Exmor R, procesador BIONZ X de 24,2 MP, 425 Puntos AF y grabación 4K), Color Negro Hoy en Amazon por 734,17€

Batería externa Mophie powerstation USB-C XXL

El imprescindible de Cristian Rus

Hay un producto que no puede faltar en mi maleta siempre que salgo de viaje, ese es la batería externa Mophie powerstation USB-C XXL (115 euros). Una bestia de 20.000 mAh con la que lo cargo prácticamente todo. De hecho, hay ocasiones en las que si el viaje es de sólo unos días no me llevo ni siquiera el cargador, con la batería tengo suficiente.

La batería Mophie powerstation USB-C XXL me gusta especialmente por su tamaño y construcción. Una batería de 20.000 mAh nos puede dar la impresión de que es como llevar un ladrillo, pero en realidad es mucho más pequeña y poco pesada de lo que parece.

Además, su cubierta de tela la hace muy agradable al tacto y algo "menos geek". Cómo último detalle, cuenta con certificación MFi, es decir, está certificada por Apple como accesorio adecuado para el iPhone y el iPad.

Mophie 4132_PWRSTION-USBC-XXL-BLK-I - Banco de la energía de 500mAh, Color Negro Hoy en Amazon por 115,32€

Pebble

El imprescindible de Toni Castillo

La verdad es que han quedado bastante atrás las vacaciones en las que me llevaba de todo: teléfono, cámara, libro electrónico, reproductor de música portátil... En parte, porque hemos concentrado las utilidades de todos esos dispositivos en uno, el móvil. Y también porque, personalmente, me estoy "desconectando" más.

Es por eso que en mi situación actual, además del teléfono, el dispositivo que me resulta imprescindible es mi viejo Pebble. Porque es mi reloj — siento que me falta algo cuando no tengo la posibilidad de ver la hora en mi muñeca —, porque me dice cuántos pasos he dado cada día y porque me ayuda a dejar el móvil de lado pudiendo descartar notificaciones sin sacar el terminal de la mochila.

iPad

El imprescindible de Juan Carlos López

El dispositivo que no puede faltar en mi maleta cuando me preparo para afrontar un viaje es mi tablet. Aunque es un modelo bastante antiguo (es un iPad de tercera generación con pantalla Retina) sigue resolviendo bien mis necesidades. Y es que ante todo lo utilizo para leer libros electrónicos y navegar en Internet, escuchar mis podcasts favoritos y reproducir el contenido de los canales de YouTube a los que estoy suscrito.

Posiblemente tendré que reemplazarlo pronto por un modelo actual porque su batería ya empieza a renquear, pero no dudaré en hacerlo porque poco a poco este dispositivo ha conseguido transformarse en una parte importante de mi día a día.

Nikon D3300

El imprescindible de José García Nieto

No es que sea imprescindible del todo, pero siempre que me voy de vacaciones me gusta llevar la cámara de fotos. Es cierto que al final acabo haciendo muchas más fotos con el iPhone porque es más versátil, pero la cámara me permite conseguir unos resultados mucho mejores que, cuando vuelvo a casa, puedo editar para subirlos a Instagram o guardarlas como recuerdo.

En concreto, uso una Nikon D3300 con varios objetivos, aunque el que suelo llevar siempre puesto es el YONGNUO YN35mm F2N (89,94 euros). Básicamente porque es una cámara que en relación calidad/precio cumple con mis necesidades y el objetivo, que no es nada del otro mundo, consigue un buen nivel de nitidez cuando hay buena luz y sabes jugar con la apertura focal. Muchas de las fotos que hago son retratos, por lo que un 35 mm con apertura f/2.0 es más que válido.

¿Cuál es el tuyo?

Baterías externas, adaptadores, auriculares, libros electrónicos... aunque los editores de Xataka contamos con un buen arsenal de gadgets que no apagamos ni en vacaciones, seguro que nos dejamos muchos dispositivos interesantes para nuestros viajes estivales. ¿Cuál es el gadget sin el que no te vas de vacaciones? Si así lo deseas, puedes escribirlo en los comentarios.

