Precio mínimo histórico para el iPad Air M3 solo por unos días. Y no es su versión más básica

Apostar por una generación anterior de un dispositivo tiene sentido en muchos escenarios, especialmente cuando se trata de Apple. ¿Quieres un nuevo iPad? Los PcDays de PcComponentes han traído un descuentazo para el iPad Air con chip M3: pasa a costar 559 euros, su nuevo mínimo histórico. Y, además, se trata de la versión Cellular (5G).

Apple iPad Air M3 2025 WiFi + Cellular 11" 128GB Blanco Estrella PVP en PcComponentes — 559,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tablet versátil para trabajar o incluso ver pelis en el sofá

Como decimos, se trata del precio mínimo histórico para esta versión del iPad Air M3. Es cierto que ya está disponible el iPad Air M4 en las tiendas, pero este todavía tiene un precio elevado. Por eso mismo, esta oferta de PcComponentes es tan interesante, puesto que nos permite llevarnos a casa una tablet sobresaliente a muy buen precio.

Este iPad Air monta en su interior el chip M3, uno que ofrece un gran rendimiento y al que todavía le queda cuerda para rato. Esta versión de la tablet de iPad es la que tiene pantalla de 11 pulgadas, una Liquid Retina con True Tone y brillo máximo de 500 nits que se ve genial. Eso sí, tiene una tasa de refresco de 60 Hz, más que suficiente para tener un rendimiento fluido.

Un punto interesante de este modelo es que cuenta con 5G. Esto es especialmente útil si quieres el iPad para usarlo fuera de casa y no tener que depender de redes WiFi poco seguras o de estar compartiendo datos con tu teléfono móvil, lo que drena su batería.

⚡ EN RESUMEN: oferta del ipad air m3 ✅ LO MEJOR Mínimo histórico: Estamos ante un momento de compra estupendo con esta oferta de PcComponentes.

Estamos ante un momento de compra estupendo con esta oferta de PcComponentes. Tener 5G te da libertad para usarla fuera de casa: Esta versión permite que la tablet tenga conexión a Internet sin necesidad de WiFi, lo que es ideal para usarla a la hora de viajar. ❌ LO PEOR Ay, los 128 GB: Solo tiene 128 GB de almacenamiento y se pueden quedar cortos rápido si eres de los que almacena muchos vídeos o aplicaciones.

Solo tiene 128 GB de almacenamiento y se pueden quedar cortos rápido si eres de los que almacena muchos vídeos o aplicaciones. Su pantalla se queda en 60 Hz: La pantalla de este iPad se ve muy bien, pero estaría genial si tuviera una tasa de refresco mayor que 60 Hz. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet potente, manejable, y tienes pensado usarla mientras viajas con la libertad de no depender de redes WiFi. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres que tenga más almacenamiento o quieres esperar a que el nuevo modelo baje de precio.

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Imágenes | Jose García en Xataka, Apple

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