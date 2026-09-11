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Precio de liquidación para el Apple Watch Ultra 3 justo antes del lanzamiento del nuevo modelo

MediaMarkt rebaja el modelo Ultra de la generación anterior, dejándolo así en su nuevo precio mínimo histórico

Apple Watch Ultra 3 Portada
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Juan Lorente

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Hace tan solo unos días Apple presentó su nuevo Watch Ultra 4 y, aunque trae novedades, no es una revolución frente al anterior Ultra 3. A igualdad de precio, es el nuevo modelo la mejor opción, pero la cosa cambia si aprovechamos esta oferta de MediaMarkt, gracias a la cual nos podemos llevar el Ultra de la anterior generación por 704 euros.

Apple Watch Ultra 3 (2025), GPS+CEL, 49 mm, Caja de Titanio Negro, Correa Trail Loop Negro carbón, S/M, Calidad del sueño, Via satélite

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PVP en MediaMarkt — 704,00 Amazon — 879,00 PcComponentes — 879,00
Reacondicionados
Back Market — 621,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Precio mínimo histórico justo después de que su anuncie el nuevo modelo

Apple Watch Ultra 3 Pivot

Este reloj de Apple ha recibido, como otros productos de la compañía, ofertas durante el último año. Sin embargo, nunca una tan grande como la que tenemos ahora mismo en MediaMarkt, que supone un descuento de casi 200 euros con respecto a su PVP (que es de 899 euros, lo mismo que cuesta el Watch Ultra 4 de lanzamiento). Es su precio mínimo histórico.

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Aunque no tiene algunas novedades del nuevo modelo (como la llegada del nuevo chip S11), el Apple Watch Ultra 3 sigue siendo un modelo recomendable este 2026, más aún si tenemos en cuenta el precio de esta oferta. Es un reloj grande de 49 milímetros, muy resistente y con un buen panel OLED LTPO que alcanza los 3.000 nits de brillo máximo, ideal para exteriores.

Además, tiene un GPS muy preciso y conectividad LTE integrada, por lo que podremos usarlo sin necesidad de un móvil cerca (ideal si nos vamos de ruta lejos de casa y queremos ir ligeros). Otro punto donde destaca es en la autonomía, donde puede llegar hasta las 42 horas de batería si lo usamos en modo ahorro de energía. 

⚡ EN RESUMEN: oferta del apple watch ultra 3

 LO MEJOR

  • Precio mínimo histórico: Es lo más barato que ha estado hasta el día de hoy.
  • Resistente e ideal para el deporte: El Apple Watch Ultra es un reloj muy resistente que es ideal para todo tipo de deporte.

❌ LO PEOR

  • Es un reloj grande: Si tienes la muñeca delgada o pequeña, el reloj puede quedarte bastante grande.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas hacerte con uno de los mejores relojes de Apple, especialmente si tienes otros dispositivos de la marca y buscas uno orientado al deporte.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un reloj más económico o directamente esperar a que el nuevo Apple Watch Ultra 4 baje de precio porque te gustan sus novedades.
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