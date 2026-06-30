La powerbank buena, bonita y barata está de oferta en MediaMarkt: tiene 20.000 mAh y un cable retráctil

Siempre viene bien tener a mano una powerbank o batería portátil, sobre todo si tenemos que realizar algún viaje (como el de vacaciones) y no queremos quedarnos cortos de batería. Es por ello por lo que MediaMarkt tiene ahora mismo una buena campaña de ofertas previa al verano con muchas ofertas en este tipo de dispositivos. Y una de las más interesantes es la Baseus EnerFill Bipow2 Pro, que tiene un precio de 25,49 euros.

Baseus EnerFill Bipow2 Pro PVP en MediaMarkt — 25,49 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una powerbank con mucha capacidad y un cable retráctil

La Baseus EnerFill Bipow2 Pro es una powerbank que destaca principalmente porque tiene una relación calidad-precio excelente. Por menos de 30 euros nos encontramos ante una batería portátil que tiene capacidad de 20.000 mAh. Aunque en la práctica entregue menos capacidad, sigue siendo bastante alta para recargar varias veces un móvil.

También viene con un cable integrado USB-C y con un par de puertos (uno USB-C y otro USB-A), de tal forma que así podemos recargar varios dispositivos. Cabe mencionar que el cable que viene incorporado es retráctil, por lo que si únicamente vamos a cargar un dispositivo a la vez no necesitamos llevar ningún cable adicional.

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Por otro lado, la powerbank de Baseus viene con una pantalla que muestra en tiempo real la autonomía restante. Además, ofrece una potencia de 22,5W y cuenta con protección contra sobrecorrientes, sobrevoltajes, cortocircuitos y sobrecalentamientos, añadiendo así un extra de protección a los dispositivos conectados.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Baseus EnerFill Bipow2 Pro hoy ✅ LO MEJOR S u capacidad de 20.000 mAh , que permite recargar varias veces un móvil.

, que permite recargar varias veces un móvil. Su cable integrado retráctil, que nos evita llevar encima un cable de forma adicional. ❌ LO PEOR Su potencia de carga, ya que los 22,5W se quedan muy justitos en gran parte de los móviles actuales. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una powerbank básica para utilizar en momentos puntuales en los que necesites un extra de batería en el móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un móvil con una carga rápida superior a 30W o si la quieres utilizar en dispositivos como portátiles.

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Imágenes | Baseus

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