Ante las picaduras de mosquitos, este dispositivo que vende Amazon es ideal para el verano

El gel de coco es una buena forma para evitar las picaduras de mosquitos, pero si ya nos han picado... la cosa cambia. Para ello hay un dispositivo que se vende en Amazon y que acumula un buen surtido de valoraciones: se trata del Beurer BR 90, que además está de oferta por 23,99 euros.

Beurer BR 90 Hoy en Amazon — 23,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Funciona con picaduras de mosquitos e insectos

El Beurer BR 90 es un dispositivo que, al pulsar el botón, emite calor para aliviar las picaduras de mosquitos e insectos, lo que evita que nos rasquemos continuamente y nos hagamos alguna herida. Además, también es capaz de disminuir la hinchazón.

Lo bueno es que se puede utilizar en muchos lugares, ya que el dispositivo incluye una luz con la que podemos iluminar la zona afectada. Además, un punto muy útil es que este dispositivo incluye dos modos para regular el calor: uno normal y otro para pieles sensibles.

Por último, cabe mencionar que el dispositivo Beurer BR 90 funciona mediante pilas AAA y tiene una autonomía teórica de 300 usos. Como decimos, funciona con calor y sin químicos y además es lo suficientemente ligero como para llevarlo de viaje.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Beurer BR 90 hoy ✅ LO MEJOR Los dos modos de funcionamiento.

La linterna para localizar la zona afectada en condiciones de oscuridad. ❌ LO PEOR Se debe utilizar con cierta frecuencia en la zona afectada. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener a mano un dispositivo que te permita aliviar las picaduras de mosquitos o insectos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres utilizar en niños, ya que, como podemos ver en algunos comentaristas de Amazon, el calor puede ser un poco molesto.

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Imágenes | National Institute of Allergy and Infectious Diseases en Unsplash, Beurer

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