PcComponentes deja a precio de liquidación el monitor Samsung para gaming: un Odyssey de 27 pulgadas con 48% de descuento

Hoy en día podemos encontrar monitores gaming con buenos precios, sobre todo si se encuentran de oferta. Un buen ejemplo lo tenemos en PcComponentes con el Samsung Odyssey G5, cuyo precio ha caído hasta los 149 euros, el más bajo que hemos visto hasta la fecha.

Un monitor ideal para tener una buena experiencia gaming

El Samsung Odyssey G5 ahora mismo se puede comprar en la tienda con un descuento del 48% (antes costaba 289 euros). Se trata de un monitor que tiene buenas prestaciones, como es el caso de su panel curvo (1.000R) de 27 pulgadas que, además, ofrece una resolución QHD de 2.560 x 1.440p.

También ofrece una tasa de refresco de 165 Hz, ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales y compatibilidad con HDR10. Además, este monitor es compatible con la tecnología gaming FreeSync y cuenta con modo Eye Saver para reducir la fatiga visual.

Por otro lado, cabe mencionar que este monitor no cuenta con altavoces, pero sí con un puerto Jack de auriculares. Además, respecto a su conectividad tenemos varias opciones por cable: un puerto HDMI y un puerto DisplayPort (DP).

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Odyssey G5 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla: ofrece buena resolución y una tasa de refresco alta.

Es compatible con HDR10 y con FreeSync. ❌ LO PEOR Viene con un único puerto HDMI.

No tiene altavoces. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor gaming pero no quieres gastarte mucho dinero, sobre todo si tienes unos altavoces externos y quieres jugar con una buena tasa de refresco y una buena resolución. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres utilizarlo con varios dispositivos, ya que únicamente viene con dos puertos: un HDMI y un DisplayPort.

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