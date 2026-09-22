El outlet de MediaMarkt tiene el Galaxy S26 a precio de liquidación: es un móvil compacto con siete años de actualizaciones

MediaMarkt tiene un outlet al que se puede acceder a través de eBay y que nos permite hacernos con dispositivos de todo tipo (electrodomésticos incluidos) a muy buen precio. Si estás buscando un móvil compacto y quieres uno que sea Android de este mismo 2026, este Galaxy S26 te puede encajar muy bien: está disponible por 679,15 euros.

Uno de los mejores móviles Android compactos

Es lo más barato que hemos visto de este teléfono de Samsung, una opción muy interesante si prefieres huir de los móviles armatoste. Como se puede leer en el anuncio del outlet, se trata de un móvil que ha estado expuesto en una de las tiendas de MediaMarkt. Pese a ello, tiene su correspondiente garantía legal, envío gratuito y un período de 30 días para devoluciones.

Este móvil de Samsung, el más pequeño de su familia S26, pesa apenas 167 gramos y tiene 7,2 milímetros de grosor, lo que lo hace un teléfono muy manejable. Su pantalla es de 6,3 pulgadas y cuenta con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits, una cifra que nos va a permitir verla bien incluso en exteriores cuando haya mucha luz.

Como procesador, tiene un Exynos 2600 de la propia Samsung, procesador de 2 nanómetros. Este, unido a sus 12 GB de RAM, hace que sea un móvil con un rendimiento notable y muy longevo, puesto que Samsung también garantiza para este siete años de actualizaciones. Su batería no tiene la capacidad de otros móviles que estamos viendo este año, pero al estar muy bien optimizado, podemos esperar que cumpla en autonomía (aunque eso sí, se queda en 25 W de carga rápida).

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy s26 ✅ LO MEJOR Calidad-precio muy interesante: Este móvil del outlet de MediaMarkt tiene un precio bastante ajustado si tenemos en cuenta que es un móvil de gama alta de este mismo 2026.

Este móvil del outlet de MediaMarkt tiene un precio bastante ajustado si tenemos en cuenta que es un móvil de gama alta de este mismo 2026. Compacto, potente y con buen sistema de cámaras: Si buscas un teléfono compacto, Android y muy completo, este S26 te puede encajar muy bien. ❌ LO PEOR Su carga rápida: Se queda en solo 25 W, una cifra algo corta para un móvil de gama alta.

Se queda en solo 25 W, una cifra algo corta para un móvil de gama alta. Es un teléfono de exposición: Aunque tiene garantía, es un móvil que ha estado expuesto en una tienda de MediaMarkt. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil compacto de este mismo 2026 que sea potente y que tenga un buen sistema de cámaras. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres comprar un teléfono totalmente nuevo o para ti es muy importante la autonomía (y la carga rápida)

También te puede interesar

Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB, Smartphone con Galaxy AI, Cámara 200MP, 12GB RAM, Batería 5000mAh, Garantía del Fabricante 3 Años+1 Año Extra, Color Negro (Versión Española) Hoy en Amazon — 1.299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 11 - Smartphone Android Libre - Obsidiana, 256GB Hoy en Amazon — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Samsung

En Xataka | Mejores móviles pequeños 2026: qué teléfono compacto comprar y 9 modelos recomendados

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados