El outlet de MediaMarkt tiene esta PlayStation 5 Pro rebajada, que sale por casi 100 euros menos

Hace no mucho que Sony lanzó su consola más reciente y potente hasta la fecha. Hablamos, cómo no, de PlayStation 5 Pro. Una versión renovada de su popular PS5, con mayor potencia, un hardware algo diferente y un renovado diseño. A un precio, eso sí, no apto para todos los bolsillos. Pero ahora podemos conseguirla algo rebajada en el outlet de MediaMarkt: 717,30 euros.

Perfecta para jugadores que busquen el mejor rendimiento posible

El PVP de PlayStation 5 Pro ronda los 800 euros y precisamente este ha sido su aspecto más criticado. Por el momento, esta consola no ha recibido demasiadas rebajas (contrariamente a lo que que sucede con PlayStation 5 Slim Digital y Estándar), más allá de alguna que otra oferta puntual. Por eso, ahora que sale por casi 100 euros menos de su precio habitual, es un magnífico momento para conseguirla.

Como decimos, dicha oferta se encuentra en el popular outlet de MediaMarkt en eBay. Lugar donde se dan cita toda clase de chollos en forma de productos reacondicionados, de exposición e incluso nuevos a estrenar. Siendo, este último, el caso de PS5 Pro. Según indica la propia ficha, se trata de un "artículo que nunca se ha abierto y conserva el embalaje original del fabricante".

Eso sí, quedan pocas unidades a la venta de este chollo en forma de PS5 Pro rebajada, de modo que deberíamos darnos prisa si no queremos quedarnos sin ella. Si llegamos a tiempo, conseguiremos una consola con 2 TB de almacenamiento, sin lector de discos y aspectos tan interesantes como la tecnología PSSR de Sony, que se traduce en mayores tasas de FPS y resoluciones más altas.

