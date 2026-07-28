En oferta el bonito y elegante CMF Watch 3 Pro que viene con ChatGPT integrado y una buena batería

Nothing ha sabido llevar su particular diseño a la amplia variedad de productos que comercializa. Lo vemos sobre todo en sus smartphones, pero esto es algo que también podemos encontrar en sus smartwatch, sea de la propia marca Nothing o de CMF. Un buen ejemplo lo tenemos en el CMF Watch 3 Pro, un reloj que ahora mismo se puede comprar por 59 euros en lugar de 99 euros (descuento del 40%).

Un smartwatch bueno, bonito y muy barato

El CMF Watch 3 Pro es un smartwatch o reloj inteligente que a simple vista destaca por su cuidado diseño. Es bastante minimalista y tenemos marcos redondeados y un poco pronunciados en los que se lee el nombre de la propia marca. A ello hay que sumarle que en un lateral tenemos un botón que también funciona como corona giratoria.

La pantalla está integrada (y protegida) en la carcasa y cuenta con tecnología AMOLED de 1,43 pulgadas y tasa de refresco de 60 Hz. Por supuesto, cuenta con modo Always-on Display, una función perfecta para aquellas personas que quieran tener la esfera del reloj siempre visible, aunque esto consume más batería.

Respecto a la batería, la marca promete hasta 13 días, aunque depende mucho del uso y de las funciones y sensores que utilicemos. Ofrece resistencia tanto al agua como al polvo (IP68) y viene con 131 modos deportivos, llamadas Bluetooth y asistente de voz (ChatGPT), entre otros.

⚡ EN RESUMEN: oferta del CMF Watch 3 Pro hoy ✅ LO MEJOR Su diseño minimalista , ideal para aquellas personas que busquen algo atractivo a la vez que desapercibido.

, ideal para aquellas personas que busquen algo atractivo a la vez que desapercibido. Su integración con ChatGPT. ❌ LO PEOR Se echa en falta una carga un poco más rápida, ya que la batería tarda aproximadamente 99 minutos en recargarse. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch barato y muy completo, sobre todo si sueles utilizar ChatGPT y quieres un reloj con formato redondo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un reloj que destaque más visualmente o si buscas un smartwatch que ofrezca una batería mayor.

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Imágenes | Nothing

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