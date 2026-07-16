El nuevo gama media-alta de Motorola se deja caer con un descuento: un móvil plegable que no te costará 1.000 (o más) euros

Motorola estrenó hace muy poco tiempo la nueva generación de sus móviles plegables, los Razr. Este año hay una gran variedad de precios entre los diferentes modelos y alguno que otro ya se puede encontrar de oferta, como es el caso del Motorola Razr 70 que ha bajado en Powerplanet hasta los 699 euros (antes 869 euros).

Motorola Razr 70 (8 GB, 256 GB) PVP en Powerplanet — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil ideal para dar el salto al formato plegable

El Motorola Razr 70 es el considerado como el plegable asequible de la nueva generación, y es que se trata de una buena puerta de entrada para aquellas personas que quieran dar el salto a este formato de móviles. De hecho, es de las mejores generaciones de Motorola para hacerlo porque nos encontramos con las mejoras que hemos ido viendo en los años anteriores.

En este sentido, tenemos dos pantallas: una interna plegable AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas y otra externa de 3,63 pulgadas. De esta forma, la pantalla externa se acerca mucho más a lo que antes veíamos en los modelos más caros hace unas cuantas generaciones, ya que tiene una buena diagonal y casi no encontramos marcos.

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A nivel interno viene con el procesador MediaTek Dimensity 7450X junto con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Se trata de una configuración básica con la que no podremos exigirle demasiado al móvil, pero sí lo suficiente para las tareas del día a día.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Motorola Razr 70 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : tras poco tiempo desde su lanzamiento, su precio ha bajado bastante.

: tras poco tiempo desde su lanzamiento, su precio ha bajado bastante. La pantalla externa, que tiene un buen tamaño. ❌ LO PEOR Su configuración : tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

: tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su carga rápida de 30W, una cifra pequeña para lo que solemos encontrar en otras marcas. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres dar el salto a este tipo de móviles plegables y buscas un modelo actual que no cueste una fortuna. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil convencional o simplemente quieres tener un mejor rendimiento y una mejor batería y carga rápida, algo que se puede encontrar en móviles incluso más baratos.

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