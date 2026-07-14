El nuevo 'Assassin's Creed Black Flag' se deja caer en un nuevo pack con la PS5. Y lo puedes comprar con descuento

Ubisoft ha lanzado uno de los videojuegos más esperados de la saga 'Assassin's Creed' de los últimos años, un remake de la cuarta entrega numerada que nos lleva a ponernos en la piel de Edward Kenway. Por este motivo, y aprovechando su campaña Ahórrate el IVA, Fnac ha decido montar un pack con la PlayStation 5 y un buen descuento. La consola no está rebajada porque tiene un precio de 649,99 euros, pero si queremos el videojuego podemos tenerlo por solo 20 euros más (en total 669,99 euros) en lugar de 49,58 euros, que es lo que cuesta en la tienda.
PlayStation 5 + Assassin's Creed Black Flag Resynced
Un pack con el último videojuego lanzado de la saga Assassin's Creed
'Assassin's Creed Black Flag' es uno de los mejores videojuegos dentro de la saga, y de los más recordados por muchas razones. La historia de Edward Kenway está muy bien llevada, el combate está muy bien resuelto y los combates navales son la guinda del pastel. En 'Resynced', el remake, volvemos a explorar todo ello con un lavado de cara.
La PlayStation 5, en este caso, es el modelo que incluye lector de discos, por lo que hablamos de la consola que permite reproducir videojuegos tanto digitales como en físico. Además, también cabe mencionar que viene con 1 TB de almacenamiento interno y con un mando DualSense.
Sin duda alguna se trata de un pack que, si bien es cierto que el descuento no es enorme, resulta interesante porque el videojuego sale mucho más barato. Sobre todo en una época en la que la consola PlayStation, así como la de Xbox y próximamente la de Nintendo, está más cara que nunca.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de PS5 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Pensabas comprar una PlayStation 5 y además te gusta la saga Assassin's Creed.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Puedes esperar unos meses para comprar la consola, ya que, como otros años, es probable que veamos ofertas durante el Black Friday.
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