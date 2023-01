Nuestros juegos de mesa favoritos para disfrutar en Navidad con familia y amigos

Navidad. Época en la que predomina el frío, las reuniones familiares y la vida en casa. Podríamos recurrir a lo fácil y decir que es una situación ideal para ver películas, series o tirar de la videoconsola. Pero vamos a buscar algo diferente o, más bien, algo tradicional que ya no se usa tanto. Se trata de los juegos de mesa, de los cuales hemos hecho una selección de los más favoritos en Xataka.

Lo hemos elegido todos de Amazon simplemente por accesibilidad y rapidez en el envío. En su web se pueden encontrar prácticamente todos los juegos de mesa que existen, ya sean más o menos conocidos, además de que su envío a casa suele ser el más rápido, más aún si somos usuarios de Amazon Prime.

Throw Throw Burrito

Un juego de cartas de balón prisionero. Un concepto tan interesante como ambiguo, porque en un primer momento no se sabe con certeza si tenemos que lanzar cartas o balones. El caso es que hay que lanzar cosas en este juego. Un título trepidante y con partidas muy rápidas, donde la estrategia se combina con la interacción entre los jugadores.

En su corta duración, las partidas consisten en acumular puntos emparejando cartas de un mazo, y para robar puntos a tu oponente puedes desafiarle a guerras y duelos de burritos. Con todo lo que ofrece y el precio que tiene, por 26,99 euros es una opción muy tentadora.

Stratego Original

Pasamos a un juego más tradicional en el que la estrategia se debe montar de una forma más pausada. Se puede parecer un poco al ajedrez por la posición de las piezas, aunque no requiere de tantos conocimientos técnicos.

Incluso puede ser una primera toma de contacto antes de adentrarse en el ajedrez, especialmente para niños o personas que nunca han jugado en ese tablero. Un juego de mesa trepidante pero clásico, de ataque y defensa cuyo objetivo consiste en apoderarse y conquistar la bandera enemiga con un ejército de 40 piezas de diferentes rangos. Su precio en Amazon es de 34,99 euros.

Catan

Llegamos a uno de los clásicos que necesita pocas presentaciones ni explicaciones de su funcionamiento. Ha tenido numerosas adaptaciones, incluso en el mundo digital para sacarlo como videojuego en diferentes plataformas. Pero su formato clásico sigue siendo uno de los más vendidos en juegos de mesa.

Un juego en el que la colaboración y las alianzas entre jugadores definirá nuestro éxito. Está recomendado para tres o cuarto personas, pero eso sí, las partidas pueden alargarse hasta más allá de la hora. Su precio está ahora mismo en 41,79 euros.

Aventureros al Tren

Para los más viajeros, tenemos este juego para recorrer las principales rutas ferroviarias de Europa. Su funcionamiento es el siguiente: los jugadores acumulan cartas de ciertos tipos de vagones, y las usan para construir estaciones, pasar a través de túneles y sobre ferrys. El objetivo está en hacerse con la mayor cantidad de rutas para dominar el mapa.

Un juego adaptado para todos los públicos y niveles, en el que pueden jugar hasta niños de ocho años y que su aprendizaje consta de apenas cinco minutos. Cuesta 44,27 euros en Amazon.

UNO: el clásico y el original

Quién no conoce o no ha jugado nunca con estas cartas. Desde luego, no hemos descubierto la pólvora para la mayoría de lectores, porque es uno de los juegos más usados en todo el mundo, especialmente por su sencillez, partidas trepidantes y su bajo precio para comprarlo.

Este juego de cartas consiste en que para ganar, los jugadores emparejan números y colores hasta quedarse sin ninguna carta, aunque antes de la última carta hay que cantar el clásico "¡Uno!" que todo el mundo conoce. Solo vale 9,99 euros.

POC!

Los más pequeños de la casa son los que más tiempo libre tienen hasta el Día de Reyes por sus vacaciones navideñas. Para que no pasen el todo el tiempo delante de una pantalla, tenemos este sencillo e interactivo juego de mesa para niños con seis años o más. Vamos, que si los adultos jugamos, tampoco pasaría nada porque es muy divertido.

Su mecánica es tan simple como lanzar una fichas redondas que bien podrían pasar por posavasos dentro de la caja del propio juego. Son dos puntos si la ficha cae dentro de la caja, pero si cae fuera, otro jugador puede lanzar la suya encima para robarla y sumar así un punto. Es recomendable que haya de 2 a 4 personas. Dentro de sus virtudes, las partidas pueden cambiar porque las reglas tienen variantes, es simple y solo cuesta 13,99 euros.

Monopoly

Qué vamos a contar de otro juego tan popular como reeditado en numerosas ediciones exclusivas. Precisamente, no venimos con la versión estándar y la de toda la vida del Monopoly, sino con dos ediciones especiales de dos series mundialmente conocidas como Juego de Tronos o Stranger Things.

El clásico juego lleva la negociación de propiedades a los Siete Reinos, donde podemos meternos en la piel de nuestros personajes favoritos de la saga para hacernos con todos los reinos del mapa y llevar tu casa a lo más alto. Su precio en Amazon es de 39,99 euros.

En la edición de Stranger Things, las cartas del Upside Down dictarán suerte en la partida, donde no habrá que comprar propiedades pero sí recorrer escondites y sucesos de las tres primeras temporadas de la serie. Su precio está en los 49,95 euros.

Jenga bloques de madera

Dejamos los tableros para adentrarnos en un juego muy conocido que premia la estrategia y el equilibrio. Un juego donde los físicos como los que tienen un pulso de cirujano parten con ventaja, pero que resulta divertido para todo el que juegue.

Esta edición de los bloques de madera, lanzado por el fabricante Hasbro, consiste en apilar todos los bloques formando una torre firme, para luego ir quitándolos uno a uno hasta que se venga abajo. El jugador que quede sin haber derribado la torre, gana. Su precio es muy bajo, costando solo 17,39 euros.

Más ofertas

