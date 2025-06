No es un error: El Corte Inglés deja a precio de outlet esta tele de 65 pulgadas con Ambilight

Desde que me compré una tele con Ambilight hace ya unos cuatro años, no puedo parar de recomendarle esta experiencia de visionado a todos mis amigos y familiares. Ahora, también quiero recomendarte una tele de este tipo a ti, ya que he encontrado una oferta muy interesante.

En El Corte Inglés tienes disponible esta Philips Ambilight 65PUS8079 con un increíble descuento del 40%. Ante costaba 839 euros pero ahora te la llevas por menos de 500 euros, concretamente por 499 euros.

Philips - TV LED 164cm (65') Philips Ambilight 65PUS8079 UHD 4K, PVP en El Corte Inglés — 499,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una tele con la que montarte tu propio sistema de cine en casa sin gastar demasiado

Esta smart TV de la firma Philips fue lanzada hace un año, pero hoy en día sigue siendo una buena opción de compra, y más al precio que tiene ahora en El Corte Inglés. Su excelente relación calidad-precio es una de sus grandes bazas.

El panel que monta esta tele es de tipo IPS con una diagonal de 65 pulgadas. Ofrece resolución 4K UHD y viene con retroiluminación Direct LED. Aunque su característica más llamativa es el sistema de iluminación trasero Ambilight, que es propio de Philips.

Integra un procesador Pixel Precise Ultra HD y en el apartado audio, monta unos altavoces con potencia RMS de 20 W y compatibilidad con Dolby Atmos. Esto te permitirá disfrutar de sonido inmersivo al ver series y películas.

Funciona bajo el sistema operativo Titan OS (también propio de Philips) y es compatible con Google Assistant. En el apartado conectividad, también cuenta con múltiples conexiones como Bluetooth 5.2, Ethernet, WiFi 5, dos puertos USB-A 2.0, un puerto USB 3.0, tres puertos HDMI 2.0 y salida de audio digital óptica.

Algunos accesorios que te pueden interesar para esta smart TV

