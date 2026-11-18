Quedan muy pocos días para que las tiendas celebren el Black Friday, pero ya han comenzado a calentar motores con numerosas ofertas. Nintendo no se ha perdido la diversión y ha lanzado descuentos en los mandos compatibles con Nintendo Switch a través de su tienda oficial. Eso sí, para comprar los mandos se requiere una suscripción a Nintendo Switch Online, y para aprovecharlos con los juegos originales de cada consola es necesaria, en algunos casos, la suscripción de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

Nintendo GameCube por 48,99 euros, un mando icónico para Nintendo Classics.

por 48,99 euros, un mando icónico para Nintendo Classics. Nintendo 64 por 34,99 euros, el mando de la N64 para Nintendo Switch.

por 34,99 euros, el mando de la N64 para Nintendo Switch. Super Nintendo Entertainment System por 20,99 euros, un mando con un precio muy ajustado.

por 20,99 euros, un mando con un precio muy ajustado. Nintendo Entertainment System por 41,99 euros, incluye dos unidades.

por 41,99 euros, incluye dos unidades. SEGA Mega Drive por 34,99 euros, un mando compatible con Nintendo Switch.

Mando Nintendo 64 PVP en Nintendo Store — 34,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo GameCube

El mando de la GameCube es uno de los más míticos por su diseño, y fue uno de los últimos en llegar renovado al catálogo de Nintendo. Por 48,99 euros (antes 69,99 euros), se trata de un mando compatible únicamente con Nintendo Switch 2 que llega con un acabado en morado de lo más particular.

Mando Nintendo GameCube PVP en Nintendo Store — 48,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo 64

La Nintendo 64 (N64) dio un enorme salto con respecto a lo visto hasta entonces en el terreno de las consolas y su mando se encuentra renovado en la tienda oficial por un precio de 34,99 euros (antes 49,99 euros). Permite jugar con otros tres mandos de Nintendo 64 para partidas en multijugador local y viene con la misma distribución de botones del mando original.

Mando Nintendo 64 PVP en Nintendo Store — 34,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Super Nintendo Entertainment System

Si queremos algo más clásico, a la par que más compacto, también podemos encontrar de oferta el mando de la Super Nintendo Entertainment System (SNES) por un precio de 20,99 euros (antes 29,99 euros). Se trata de un mando pequeño con un acabado en gris como el original.

Mando Super Nintendo Entertainment System PVP en Nintendo Store — 20,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Entertainment System

Para disfrutar en compañía también tenemos los mandos de la Nintendo Entertainment System (NES) por un precio de 41,99 euros (antes 59,99 euros). En este caso, el paquete incluye un par de mandos totalmente renovados, por lo que es ideal para jugar con amigos o familiares.

Mando Nintendo Entertainment System PVP en Nintendo Store — 41,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

SEGA Mega Drive

Por último, en la tienda oficial de Nintendo también podemos encontrar el mando de la mítica SEGA Mega Drive. En este caso se encuentra a un precio de 34,99 euros en lugar de 49,99 euros. Captura el diseño del mando original con la misma distribución de botones, pero adaptado a la actualidad para ofrecer compatibilidad con la consola de Nintendo.

Mando SEGA Mega Drive PVP en Nintendo Store — 34,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Nintendo, SEGA

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