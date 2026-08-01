Los móviles con cuatro cámaras están de moda, pero a veces son puro marketing: así puedes distinguir las que merecen la pena

Hubo un tiempo en el que tener dos cámaras en el móvil era una auténtica revolución. Hoy, bajar de tres o cuatro sensores en la parte trasera parece un auténtico sacrilegio, sobre todo para los departamentos de marketing. Sin embargo, la realidad técnica es que tener más "ojos" no significa ver mejor.

En los móviles de gama media y de entrada, nos hemos acostumbrado a ver módulos de cámaras enormes que, al analizarlos de cerca, esconden sensores que solo están ahí para rellenar la ficha técnica. A lo largo de este post te vamos a enseñar a distinguir cuándo un móvil merece la pena por su cámara y cuándo no.

La trampa de los sensores de relleno

Seguro que, en más de una ocasión, has visto un móvil que presume de cuádruple cámara AI por un precio sospechosamente bajo. Lo más probable, en este caso, es que estés ante una configuración de 1 + 1 + 2: una cámara principal y tres sensores secundarios de escasa utilidad.

Este es un claro ejemplo de marketing en la fotografía móvil. Los sospechosos más habituales son:

Sensor macro de 2 MP: es, sin lugar a dudas, el rey del relleno. Con una resolución tan baja, cualquier foto ampliada del sensor principal suele tener más detalle que la foto nativa de este macro.

es, sin lugar a dudas, el rey del relleno. Con una resolución tan baja, cualquier foto ampliada del sensor principal suele tener más detalle que la foto nativa de este macro. Sensor de profundidad de 2 MP: estamos en 2026 y el procesado por software y la IA son tan avanzados que no necesitan una lente física de baja calidad para calcular la profundidad. Ten en cuenta que muchos móviles de gama alta ya ni lo incluyen.

Así puedes identificar una cámara que merezca la pena

Si estás pensando comprarte un móvil con buena cámara para fotografía, lo mejor es que no cuentes solo los círculos en la parte trasera del smartphone; busca estas tres claves en las especificaciones:

Tamaño del sensor (no solo los megapíxeles): un sensor de 200 MP puede ser peor que uno de 50 MP si el primero es minúsculo. Busca sensores grandes (por ejemplo, de 1/1.3" o cercanos a 1") y aperturas amplias (f/1.6, f/1.8). El tamaño físico del sensor es el factor principal que determina cuánta luz capta y la profundidad de campo, mientras que la apertura solo regula la cantidad de luz que entra por la lente.

un sensor de 200 MP puede ser peor que uno de 50 MP si el primero es minúsculo. Busca sensores grandes (por ejemplo, de 1/1.3" o cercanos a 1") y aperturas amplias (f/1.6, f/1.8). El tamaño físico del sensor es el factor principal que determina cuánta luz capta y la profundidad de campo, mientras que la apertura solo regula la cantidad de luz que entra por la lente. Estabilización óptica (OIS): si la cámara principal no tiene OIS, tus fotos nocturnas y vídeos sufrirán. Es preferible un móvil con solo dos cámaras y OIS, que uno con cinco cámaras y estabilización digital (EIS) mediocre.

si la cámara principal no tiene OIS, tus fotos nocturnas y vídeos sufrirán. Es preferible un móvil con solo dos cámaras y OIS, que uno con cinco cámaras y estabilización digital (EIS) mediocre. Principal + Gran Angular + Teleobjetivo: es la Santísima Trinidad en fotografía móvil. Si el teléfono tiene estas tres, estarás comprando un equipo versátil. El teleobjetivo es el marcador real de calidad, es caro de fabricar y requiere buen procesado. Si un móvil lo incluye, suele ser señal de que el sistema fotográfico ha sido tomado en serio en este terminal.

Algunos ejemplos puedes encontrar en la ficha de los móviles

A continuación, te exponemos una tabla con algunos ejemplos de configuraciones que puedes ver en las fichas técnicas de algunos smartphones.

configuración típica valor real NUESTRA RECOMENDACIÓN Principal (108MP) + Macro (2MP) + Profundidad (2MP) Gama media "de relleno" Evítalo si buscas fotografía profesional Principal (50MP OIS) + Gran Angular (12MP) Gama media-alta equilibrada Es una configuración recomendad: calidad frente a cantidad de sensores Principal + Gran Angular + Teleobjetivo (Zoom Óptico) Gama premium Es el móvil ideal para fotografía. Ofrece versatilidad para todo tipo de situaciones

Analizando todo, la próxima vez que veas un módulo de cámaras que parece una placa de inducción, pregúntate cuántas de esas lentes usarás. A menudo, las marcas sacrifican la calidad del sensor principal para poder poner cuatro cámaras en la caja. Así que es preferible una sola cámara excelente que cuatro mediocres.

Teléfonos móviles a destacar en fotografía por gama

Gama de entrada-media

Xiaomi Redmi Note 15 Pro: con un sensor principal de 200 MP, es uno de los claros ejemplos de que el número vende en la caja. Sin embargo, para poder decir que este Xiaomi Redmi Note 15 Pro tiene cuádruple cámara, añaden lentes secundarias mediocres.

Gama media-alta equilibrada

Google Pixel 10: el último smartphone de Google es uno de los reyes de esta categoría. Durante años, solo usaron una cámara y ahora que usan dos o tres, se aseguran de que cada una sea excelente. No verás sensores de 2 MP. Prefieren darte un gran angular de 12 MP o 48 MP que realmente sirvan para hacer fotos a paisajes o monumentos con nitidez, apoyado por un OIS que evita que las fotos en este Google Pixel 10 salgan movidas.

Gama premium

En este apartado, y ya que estamos centrados en la fotografía móvil, hablaremos de tres modelos que destacan para hacer fotos con el teléfono. Estos son el Samsung Galaxy S26 Ultra, el iPhone 17 Pro y el Xiaomi 17 Ultra.

Estos tres smartphones destacan por incluir un teleobjetivo, que es un factor importante para distinguir entre un móvil normal y uno profesional; aunque no es el único, ya que el procesado, el sensor principal y el HDR también son críticos.

El sistema fotográfico de lente principal + gran angular + teleobjetivo (zoom óptico) es el único que te permite sacar una foto nítida de un detalle de una catedral, de un animal a lo lejos o de un retrato con desenfoque manual, no generado por una IA que a veces te corta algunas zonas del rostro.

Un truco para saber si estás ante un móvil con buena cámara: puedes hacerlo incluso en la tienda, cuando estés viendo móviles para comprar. Tapa con el dedo las lentes pequeñas y verás que la experiencia apenas cambia en la mayoría de situaciones. Tapa el teleobjetivo de un gama alta y verás cómo el zoom se vuelve borroso al instante. Ahí es donde está el valor real.

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Imágenes | Iván Linares (Xataka), Jose García (Xataka) y Pepu Ricca (Xataka)

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