Mi baño pide a gritos este espejo con Bluetooth para escuchar música y panel antivaho

Hay dispositivos que una vez los ves sabes que quieres uno de ellos. A mí me pasó hace un tiempo con los espejos inteligentes, que son dispositivos que, dependiendo del modelo, cuentan con varias funciones. Se pueden encontrar en algunas tiendas, como es el caso del espejo Homcom que se vende en MediaMarkt por un precio de 113,50 euros.

Espejo inteligente Homcom PVP en MediaMarkt — 113,50 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un espejo que reproduce música

El espejo inteligente de Homcom tiene algunas funciones muy interesantes más allá de la de reflejar. En primer lugar, una de las utilidades más prácticas es que cuenta con conectividad Bluetooth, de tal forma que podemos conectar nuestro móvil para escuchar música.

También viene con un panel antivaho, algo bastante útil si solemos darnos duchas de agua caliente y nuestro baño es pequeño. Además, viene con un par de zonas: en la primera tenemos un reloj y en la segunda varios botones táctiles para regular la luz, tanto el color como el brillo.

Por supuesto, este espejo inteligente es resistente tanto al agua como al polvo gracias a la certificación IP44, la marca promete que es resistente a roturas y tiene unas dimensiones de 80 x 3,5 x 60 centímetros.

⚡ EN RESUMEN: oferta del espejo inteligente de Homcom hoy ✅ LO MEJOR Permite conectar el móvil para escuchar música .

. Tiene un panel antivaho. ❌ LO PEOR No se puede configurar el tamaño del espejo. 💡 CÓMPRALO SI... Vas a aprovechar las funciones del espejo inteligente, sobre todo para escuchar música o para regular el brillo de las luces. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un espejo con otro tamaño, ya que no se pueden configurar las dimensiones.

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Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Homcom

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