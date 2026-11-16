​​Mi accesorio favorito para ver pelis no es una barra de sonido, sino este kit de luces en oferta que expande los colores de la tele

La tecnología Ambilight de Philips siempre me ha llamado la atención, y por esta razón hace poco decidí comprar el Govee TV Backlight 3 Lite. Se trata de un kit de luces bastante interesante para tener una mayor inmersión viendo películas y series. Y además ahora ha bajado de precio en Amazon hasta los 53,99 euros (antes 89,99 euros).

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Un kit de luces para cine, series y videojuegos

El Govee TV Backlight 3 Lite es un kit de luces que se acerca bastante a lo que ofrece Philips con su tecnología Ambilight. Incluye una cámara que capta los colores de la pantalla del televisor y los reproduce a través de una tira LED que se ha de colocar en la parte trasera de la tele. De esta forma, los colores se "expanden" más allá de la pantalla.

Desde la app de la marca se pueden ajustar diversos parámetros de las luces, algo que casi seguro tendremos que hacer para que las luces se vean bien. Permite configurar desde el brillo por cada lado (cuatro en total) hasta la saturación de los colores o los modos de uso.

La función principal es la de expandir los colores de la pantalla del televisor, pero también hay otros modos como el de la música que reproduce diferentes colores dependiendo del ritmo de la canción. Además, cabe añadir que este kit es compatible tanto con Alexa como con Google Assistant, lo que permite utilizar comandos de voz para controlarlo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Govee TV Backlight 3 Lite hoy ✅ LO MEJOR La experiencia que ofrece es bastante inmersiva .

. Es compatible con Alexa y Google Assistant .

. Hay kits para distintas diagonales de pantalla. ❌ LO PEOR En algunos televisores cuesta calibrar bien la cámara. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un accesorio que te permita tener una experiencia muy diferente con películas, series y videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres ver pelis con la luz encendida, ya que la luz hace que los colores que se muestran en la tira LED no sean precisos.

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Imágenes | Govee

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