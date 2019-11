Las mejores ofertas de gaming del Black Friday 2019: videoconsolas, juegos, ordenadores y accesorios

La Xbox One S All Digital + Fortnite, Minecraft y Sea of Thieves está por 99 euros en Media Markt, buen descuento viniendo de los 229,99 euros que cuesta en la Microsoft Store. Recuerda que es una consola enfocada al formato digital que no tiene lector de BluRay, y por lo tanto no puedes utilizarla con los juegos físicos. Sólo los que comrpas en formato digital. El precio más parecido es la rebaja a 129 euros que tiene en PC Componentes.