Mejores eSIM para viajar en 2026: comparativa, precios y cuál comprar según tu destino

Poco a poco, las eSIM se han ido haciendo hueco en nuestro país, aunque eso es algo de lo que ya hablamos con las mejores eSIM de España. Sin embargo, hay mucha gente que ha oído hablar de ellas de cara a realizar viajes al extranjero. Este tipo de servicios suele estar ofrecido por operadoras completamente diferentes de las que estamos acostumbrados a utilizar, lo que puede generar muchas dudas sobre por cuál decantarse. Como decimos, hay muchas opciones, pero nuestra favorita es HolaFly.
Aunque hay muchos servicios, pensamos que HolaFly es un servicio que encaja a la perfección con respecto a lo que tenemos que buscar cuando salimos de viaje por ocio. Concretamente, porque destaca por ofrecer planes con datos ilimitados, lo que nos permite poder utilizar nuestro teléfono sin miedo a quedarnos sin datos al consultar Google Maps, subir fotos a redes sociales o estar viendo servicios de streaming en nuestros descansos.
Otro aspecto importantísimo cuando vamos a contratar una eSIM para viajar a nivel internacional es que cuente con soporte para el país al que vayamos a viajar. En el caso de HolaFly, cuenta actualmente con soporte para más de 200 destinos. Además, se instala de forma supersencilla independientemente de si tenemos un móvil Android o iOS.
Los destacados
|
Modelo
|
Perfecto para ti
|
Lo mejor
|
Lo peor
|
precio desde
|
Holafly
|
Ideal si usas muchas apps de streaming, mapas o redes y no quieres vigilar cuántos gigas te quedan.
|
Datos ilimitados en la mayoría de destinos, configuración rápida por QR/app y soporte 24/7 en español.
|
Precio por día más elevado; comparte datos (hotspot) con límites diarios en varios destinos.
|
3,79 €
|
Airalo
|
Perfecta para presupuestos ajustados y viajeros que solo necesitan mensajería, mapas y consultas puntuales.
|
Gran soporte (+200 países), paquetes cerrados económicos (1 GB, 3 GB, 5 GB, etc.) y app muy intuitiva.
|
La mayoría de planes no son ilimitados y el precio por GB puede encarecerse si recargas mucho.
|
4,00 €
|
Saily
|
Un gran equilibrio entre precio por giga y seguridad, con una interfaz minimalista.
|
Muy competitiva en precio, respaldo técnico de Nord Security (creadores de NordVPN) y funciones extra de privacidad.
|
Catálogo de planes ilimitados más reducido y servicio orientado casi exclusivamente a datos móviles.
|
3,49 €
|
eSimFlag
|
Una alternativa perfecta para el que busque un soporte más cercano y un precio económico.
|
Enfoque directo en el mercado hispanohablante, tarifas muy claras en planes fijos y soporte cercano en español.
|
Cuenta con menos reconocimiento a nivel internacional, con un catálogo más reducido.
|
1,60 €
|
Ubigi
|
Una opción muy interesante para aquellos que necesiten conectar sus ordenadores con la mayor estabilidad.
|
Excelente estabilidad de red global, soporte para compartir datos y compatibilidad con portátiles/tablets.
|
Precios por GB más altos en ciertos destinos.
|
2,90 €
Por qué destacan
El principal factor por el que destacan las eSIM para viajar es para ofrecernos conexión a internet fuera de nuestro país, sin que eso nos suponga una inversión demasiado elevada. Como con otros servicios, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta antes de decantarnos por una de ellas. A continuación, te contamos qué es lo más importante que debemos valorar.
Datos. Dependiendo del operador que escojamos, podemos encontrarnos con dos tipos de servicios: los que ofrecen datos ilimitados o los que ofrecen paquetes de gigas fijos. Si no queremos complicarnos y estar midiendo al dedillo lo que consumimos, la mejor opción siempre pasa por contratar un servicio con datos ilimitados. Esto nos permitirá utilizar nuestro teléfono con casi total libertad, algo indispensable si vamos a utilizar mucho aplicaciones como Google Maps y otras con las que buscar información sobre los destinos que visitemos.
La única ventaja que ofrecen los planes cerrados es que estos permiten compartir internet con total libertad, mientras que muchos de los planes ilimitados tan solo permiten compartir una cuota fija bastante baja. Además, al ser una cifra concreta, también puede tener un coste más económico.
Precio. Relacionado con lo anterior, el precio puede variar dependiendo del tipo de plan que contratemos. Como es lógico, los planes ilimitados tendrán un coste más elevado que los planes cerrados. No obstante, este no es el único factor a valorar al escoger una eSIM para viajar. Debemos ser conscientes de que no todos los destinos cuestan lo mismo. Por ejemplo, si viajamos con HolaFly a Estados Unidos, tenemos un coste de 3,79 €/día, mientras que si lo hacemos a Marruecos, el precio aumenta a 5,50 €/día. Este precio puede variar dependiendo del proveedor, por lo que es importante hacer una búsqueda exhaustiva dependiendo de nuestro destino.
Soporte. Es importante asegurarse de que estos servicios ofrezcan un buen soporte ante posibles problemas que podamos sufrir en un país extranjero. Lo primero es que el servicio cuente con un sistema de chat en vivo las 24 horas del día, para poder consultar cualquier problema. Lo segundo, aunque menos importante, es que dicho soporte pueda realizarse en español, de modo que puedan realizar las indicaciones necesarias con mayor precisión.
Instalación y activación. El proceso de instalación de una eSIM es mucho más sencillo de lo que muchos pueden pensar, aunque presenta diferentes formas de hacerlo. Podemos instalarla en nuestro teléfono bien escaneando un código QR que nos llega por correo al contratar el servicio, o bien a través de la aplicación oficial del proveedor. Lo más recomendable es instalar la eSIM un día antes o unas horas antes de coger el vuelo, para así tenerlo todo listo cuando lleguemos a nuestro destino.
Por regla general, la activación del servicio se suele realizar de forma automática cuando el servicio se conecta a una red del país de destino. Sin embargo, hay algunos operadores que empiezan a contar la activación en el instante mismo en el que descargamos la eSIM. Esto es algo que siempre suele venir detallado en la ficha técnica, por lo que es importante leerla para evitar algún susto.
Una vez hayamos hecho esto, debemos seguir tres pasos en nuestro móvil para poder utilizar correctamente la eSIM:
- Seleccionar la línea para datos móviles: En los ajustes de red móvil/SIM, marcamos la eSIM como línea designada para "Datos Móviles".
- Activar la itinerancia de datos: Entramos en los ajustes de la eSIM y encendemos la opción de "itinerancia de datos".
- Configurar el punto de acceso (APN): Por regla general, se configura de forma automática. Si no es el caso, habrá que consultar la guía del proveedor contratado.
Otras opciones a considerar
Airalo. Una opción compatible con muchos países.
Otra alternativa interesante es la que ofrece Airalo. Su punto más fuerte es la amplia compatibilidad con territorios, ya que es capaz de operar en más de 200 países. Además, ofrece la posibilidad de contratar paquetes de datos o datos + llamadas + SMS, para tener una experiencia similar a la que tendríamos en España con nuestro operador.
Su instalación es muy sencilla, ya sea a través de su app o mediante código QR. Además, ofrece soporte 24/7 a través de chat en línea y WhatsApp.
eSIM Airalo
Saily. Una alternativa creada por NordSecurity.
Esta eSIM destaca por lo cómoda que es. Al contrario que otros servicios, la misma eSIM te sirve para todos los países que visites. Tan solo hay que añadir los packs que necesitemos en nuestro caso concreto. Además, incluye funciones de seguridad y navegación privada de la mano de NordSecurity, los dueños de NordVPN.
Ofrece diferentes planes, ya sea para contratar una cantidad determinada de Gigabytes durante 30 días, o mediante un plan de datos ilimitados. Por tanto, se adapta perfectamente a nuestras necesidades.
eSIM Saily
eSimFlag. La eSIM respaldada por Movistar/Telefónica.
Uno de los puntos más destacados es que, al ser un servicio respaldado por Movistar/Telefónica, contaremos con un soporte en español fantástico. Además, este sistema funciona 24/7, por lo que nos responderán al momento si sufrimos cualquier tipo de problema.
Uno de sus puntos fuertes es que ofrecen una eSIM reutilizable. Si la contratamos una vez, podremos volver a utilizarla cuando vayamos de viaje a otro país, contratando el plan correspondiente. Además, está pensada para activarse desde el primer momento que ponemos un pie en el país de destino.
eSIM de eSimFlag
Ubigi. La opción perfecta para trabajar.
En el caso de que tengamos que viajar por cuestiones de trabajo, la eSIM de Ubigi es una de las mejores que podemos encontrar. El motivo no es más que la posibilidad de compartir datos con otros dispositivos. Además, cuentan con planes para poder contratar eSIM directamente para nuestros ordenadores portátiles, para que podamos trabajar cómodamente desde cualquier lugar.
La cobertura de destinos es realmente amplia, con más de 190 países en estos momentos. Además, es muy fácil de configurar.
eSIM Ubigi
Preguntas frecuentes
¿Qué necesito para poder usar una eSIM en mi viaje?
Principalmente dos cosas: un smartphone compatible con la tecnología eSIM a nivel de hardware y que el teléfono esté completamente libre (sin bloqueo de red por parte de tu operadora). Puedes verificar la compatibilidad marcando *#06# en la app de llamadas; si aparece un número de EID, tu terminal admite eSIM.
¿Cuándo debo instalar la eSIM y cuándo empieza a contar el plan?
Lo más recomendable es instalarla unas horas antes de viajar o el día anterior, utilizando la red Wi-Fi de tu casa o del aeropuerto.
- La instalación solo descarga el perfil digital en el móvil.
- La activación (el cómputo de los días contratados) suele comenzar en el momento en que el teléfono aterriza en el destino y se conecta por primera vez a una antena local compatible. Ojo: algunos proveedores inician el periodo nada más escanear el QR, por lo que siempre conviene comprobar la política del paquete elegido.
¿Puedo seguir usando mi número de WhatsApp habitual?
Sí, sin ningún cambio. Al activar una eSIM de datos, WhatsApp te preguntará si deseas cambiar al nuevo número o mantener el existente; simplemente debes seleccionar «Mantener». Todos tus chats, contactos y grupos seguirán funcionando con tu número de teléfono de siempre a través de la conexión de datos de la eSIM.
¿Puedo mantener mi SIM física activa mientras uso la eSIM?
Sí, los móviles compatibles cuentan con tecnología dual SIM. Puedes configurar tu teléfono para que utilice la eSIM exclusivamente para el consumo de datos móviles en el extranjero, mientras mantienes encendida tu SIM física de siempre para seguir recibiendo llamadas tradicionales o SMS importantes (como los códigos de verificación del banco).
(Asegúrate de desactivar la itinerancia de datos en tu línea principal para evitar cobros sorpresa de roaming).
¿Las eSIM de viaje permiten hacer llamadas de voz tradicionales?
La inmensa mayoría de las eSIM turísticas son planes exclusivos de datos. No vienen con un número local asignado para llamadas telefónicas estándar de red celular ni recepción de SMS convencionales. Para comunicarte, podrás usar sin problemas llamadas y videollamadas mediante aplicaciones VoIP como WhatsApp, Telegram, FaceTime, Google Meet o Skype. Solo algunos planes puntuales ofrecen número y minutos de voz.
¿Puedo compartir internet (tethering / punto de acceso) con otros dispositivos?
Depende del proveedor y del tipo de paquete:
- En paquetes de gigas cerrados (ej. 5 GB o 10 GB), casi todas las compañías permiten usar el punto de acceso libremente hasta agotar el saldo.
- En planes de datos ilimitados, muchas compañías imponen una cuota máxima diaria para compartir (por ejemplo, 500 MB o 1 GB al día) con el fin de proteger la red local frente a abusos.
¿Se puede desinstalar una eSIM y volver a escanearla en otro teléfono?
Generalmente no. Por motivos de seguridad de los operadores, la gran mayoría de códigos QR de eSIM para viajes son de un solo uso. Si borras el perfil de tu teléfono, no podrás transferirlo a otro dispositivo, salvo que el proveedor admita expresamente la reactivación desde su propia app móvil. Si cambias de terminal en pleno viaje, habitualmente tendrás que adquirir una nueva eSIM.
Recomendación final
Ya hemos comentado que nuestra opción favorita para viajes tradicionales era HolaFly. La razón no es otra que su equilibrio entre soporte, precio y datos. Esto lo convierte en una gran opción para aquellos que queremos viajar para hacer turismo fuera de nuestras fronteras.
No obstante, es importante que valoréis para qué queréis utilizar la eSIM exactamente. En el caso de que el viaje que hagáis sea por trabajo, también hay otros servicios que pueden resultaros más atractivos, como por ejemplo Ubigi, que ofrece planes para poder utilizar los datos directamente a través de ordenadores portátiles con módem eSIM integrado.
Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.
Imágenes | HolaFly, Airalo, Saily, eSimFlag, Ubigi, Mantas Hesthaven en Unsplash
En Xataka | eSIM o SIM virtual: qué es, qué ventajas tiene y cuál es su compatibilidad en España
En Xataka | eSIM: qué es y cómo saber si mi teléfono lo tiene
Ver 0 comentarios