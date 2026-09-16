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Los mejores auriculares de Samsung, casi a precio mínimo y con un año extra de garantía (solo hoy)

Una oferta que, además de buen precio, alarga hasta los cuatro años la garantía de los Galaxy Buds4 Pro

Galaxy Buds4 Pro Portada
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Juan Lorente

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Si hablamos de auriculares de Samsung, los mejores que ha hecho este fabricante hasta la fecha son los Galaxy Buds4 Pro. Ya llevan disponibles varios meses y hoy los tenemos en MediaMarkt por 189,05 euros, uno de sus precios más bajos (su PVP es 249 euros). Ahora bien, por menos de un euro extra, Amazon ofrece estos auriculares con un año extra de garantía (es decir, cuatro en total). Una oferta que sin duda merece mucho la pena.

Samsung Galaxy Buds4 Pro, Auriculares Bluetooth, Audio Hi-Fi, Cancelación de Ruido Adaptativa, Llamadas súper claras, Agente IA, Garantía del Fabricante, Blanco (Versión Española)

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PVP en MediaMarkt — 189,05 Amazon — 190,00 PcComponentes — 207,93 El Corte Inglés — 209,00 Samsung — 249,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Los mejores auriculares de Samsung hasta ahora

Galaxy Buds4 Pivot

La oferta, que solo estará disponible hasta las 00:00 horas de hoy, nos permite llevarnos con un buen descuento unos auriculares TWS de muchos quilates. Además, tener un año extra de garantía siempre es un gran añadido, puesto que estaremos protegidos durante más tiempo.

Mejores auriculares verdaderamente inalámbricos (TWS) con cancelación de ruido. Cuál comprar y siete modelos recomendados
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Estos auriculares de Samsung cuentan con un diseño bastante vistoso y elegante, siendo especialmente cómodos incluso en sesiones largas. Cuentan con una punta de silicona y ofrecen una muy buena cancelación activa de ruido que, además, es bastante configurable. También ofrecen un sonido que mejora la experiencia de unos Galaxy Buds3 Pro que ya cumplían en este aspecto con muy buena nota.

Si hablamos de autonomía, son unos auriculares que pueden llegar a ofrecer hasta seis horas con ANC activo y su estuche da para cargarlos completamente entre tres y cuatro veces. Eso sí, hay que tener en cuenta que ciertas funciones de los mismos, como los controles que podemos efectuar moviendo la cabeza, son exclusivos de móviles Samsung.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los galaxy buds4 pro

 LO MEJOR

  • El año extra de la garantía: Tener un cuarto año de garantía en cualquier dispositivo siempre es una muy buena noticia.
  • Sonido y cancelación de ruido: Estos auriculares de Samsung cumplen con una muy buena en estos dos aspectos.
  • Diseño muy elegante: A nivel de diseño, presentan un aspecto vistoso. Además, son muy cómodos.

❌ LO PEOR

  • Funciones exclusivas de dispositivos Samsung: Para poder extraer todas sus funciones, es necesario que los emparejemos con un dispositivo del fabricante coreano.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes un móvil o tablet Samsung, quieres unos auriculares con cancelación de ruido y te interesa el año extra de la oferta de Amazon.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas unos auriculares para usar con otro móvil Android o 
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