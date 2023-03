MediaMarkt tiene el robot aspirador superventas de Xiaomi que te permitirá olvidarte de barrer y fregar por 50 euros menos

Si alguna vez has pensado en hacerte con el eficiente pero económico robot aspirador superventas de Xiaomi, el Vacuum Mop 2S pero se te ha escapado o finalmente no te has decidido, aquí tienes una nueva oportunidad. MediaMarkt vuelve a tenerlo rebajado, por 179 euros y con envío gratuito.

Comprar el Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S al mejor precio

Comprar este robot aspirador por 179 euros nos supondrá un ahorro de 50 euros sobre los 229 euros oficiales y habituales. MediaMarkt además, nos lo ofrece con envío grautito o recogida en tienda sin coste.

Dentro de la gama de robots aspiradores de Xiaomi, el Robot Vacuum Mop 2S es un modelo de entrada, con un precio muy económico ya de entrada, aunque sobrado de prestaciones. Es un modelo 2 en 1 que aspira y pasa la mopa y que además cuenta con sistema de navegación láser LDS y SLAM.

Su potencia de succión es de 2.200 Pa y su depósito de agua tiene una capacidad de 0,3 litros de capacidad.

Por lo que a autonomía se refiere, este robot da para unos 90 minutos de limpieza, (suficiente para un piso de unos 100 metros cuadrados), aunque es capaz de volver a la base de carga solo y reanudar sus tareas al terminar dicha carga.

Y como la mayoría de robots aspiradores actuales, es un modelo conectado por WiFi, lo que nos permite controlarlo desde nuestro smartphone, usando la app Mi Home de Xiaomi para smartphones Android o iOS, así como mediante voz, con Alexa o con el Asistente de Google.

Imágenes | Xiaomi