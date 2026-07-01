MediaMarkt tiene a precio de outlet la tele perfecta para evitar los reflejos: es de Samsung y está de oferta

Los reflejos en un televisor pueden ser muy molestos si lo colocamos frente a una ventana, por lo que algunos modelos, en especial los de gama alta, cuentan con tratamiento antirreflejos para evitarlo. Lo habitual es que estos televisores sean muy caros, pero a veces se encuentran de oferta con precios mucho más atractivos. Es el ejemplo del Samsung S93F, que ahora mismo está rebajado en MediaMarkt por un precio de 959 euros en lugar de 1.999 euros.

Eso sí, ahora mismo El Corte Inglés ha bajado incluso más el precio de este televisor. Lo tiene a la venta por 944,10 euros.

Un televisor ideal para combatir los reflejos

El Samsung S93F es un televisor de la gama alta de la marca, aunque no es de los más caros. Incorpora un panel OLED que tiene tratamiento antirreflejos, por lo que es ideal para consumir contenido de cine y series sin que los reflejos puedan ser una molestia a la hora de tener una buena experiencia.

Su pantalla tiene una diagonal de 55 pulgadas y alcanza una tasa de refresco de hasta 144 Hz, es compatible con HDR10+ y viene con el modo Filmmaker. También incorpora un sistema de altavoces compatible con Dolby Atmos que ofrece una potencia de 60W a 2.1.2 canales.

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Por otro lado, el televisor de Samsung funciona tanto con Alexa como con Google Assistant, su sistema operativo es Tizen (el propio de la marca), dispone de función Multi-View para ver dos contenidos diferentes a la vez, viene con un modo dedicado a videojuegos y cuenta con HDMI 2.1.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung S93F hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : incorpora un panel OLED con tratamiento antirreflejos y una alta tasa de refresco.

: incorpora un panel OLED con tratamiento antirreflejos y una alta tasa de refresco. Su sistema de altavoces : es potente y compatible con Dolby Atmos.

: es potente y compatible con Dolby Atmos. Los asistentes de voz: se puede utilizar Alexa o Google Assistant.- ❌ LO PEOR Es compatible con HDR10+, pero... no lo es con Dolby Vision. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar un televisor OLED para colocarlo frente a una ventana sin que los reflejos sean una molestia. Además, es un buen modelo para consumir contenido de cine, pero también de videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... No vas a colocar el televisor frente a una ventana y no aprovecharás su tratamiento antirreflejos. Hay otros modelos muy interesantes como el LG OLED C5, que suele encontrarse a un precio similar.

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Imágenes | Lotus Design N Print en Unsplash, Samsung

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