Un POCO X8 Pro muy rebajado, relojes Garmin y hasta una PlayStation 5: estos son los mejores chollos de la nueva promo de AliExpress

El mes de julio que estamos comenzando hoy ha traído nueva promo de AliExpress. Este marketplace vuelve con ofertas bastante interesantes en tecnología, independientemente de si buscas un móvil, una tablet, consolas o relojes, entre otras muchas cosas. Aunque, como suele ser habitual, hay que estar rápido para poder aprovechar el mayor descuento.

Garmin Forerunner 265 PVP en AliExpress — 195,38 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuento compra mínima cupón 6 euros 45 euros ESCD06 11 euros 79 euros ESCD11 20 euros 149 euros ESCD20 30 euros 239 euros ESCD30 45 euros 359 euros ESCD45 60 euros 479 euros ESCD60

Aquí la clave son dos puntos: usar un cupón de descuento y pagar con PayPal si lo que compramos excede los 100 euros para llevarnos un descuento extra. Os dejamos a continuación cinco dispositivos que nos parecen interesantes por precio, desglosando también cómo conseguirlos al mejor precio. Ten en cuenta que, en el momento de escribir esto, el único cupón disponible es el de 6 euros (aunque es posible que AliExpress vuelva a añadir los demás):

Reloj deportivo Garmin Forerunner 256 por 195,38 euros, un reloj deportivo con muy buena autonomía y GPS multibanda.

por 195,38 euros, un reloj deportivo con muy buena autonomía y GPS multibanda. Xiaomi TV Box S (3.ª generación) por 40,72 euros, un dispositivo muy económico ideal si tienes una tele vieja o no te gusta su sistema operativo.

por 40,72 euros, un dispositivo muy económico ideal si tienes una tele vieja o no te gusta su sistema operativo. Cafetera DeLonghi Magnifica S por 258 euros, ideal para tener café de barista en casa sin gastar demasiado.

por 258 euros, ideal para tener café de barista en casa sin gastar demasiado. POCO X8 Pro por 277,63 euros, uno de los móviles superventas de Xiaomi a buen precio.

por 277,63 euros, uno de los móviles superventas de Xiaomi a buen precio. PlayStation 5 Slim Digital por 481,20 euros, la consola más barata que tiene Sony ahora mismo.

Reloj deportivo Garmin Forerunner 256

El primer dispositivo a buen precio en AliExpress es este Garmin Forerunner 265, una muy buena opción si buscas un reloj inteligente orientado a la actividad deportiva. Tiene GPS, sensor de frecuencia cardíaca, sensor de frecuencia respiratoria y un montón de planes de entrenamiento recomendados, tanto para carrera como para el ciclismo. Además, llega hasta los 13 días de autonomía. Usando el cupón 'ESCD06' y pagando con PayPal, se queda en 195,38 euros.

Garmin Forerunner 265 PVP en AliExpress — 195,38 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi TV Box S (3.ª generación)

Si tienes un televisor viejo y quieres "resucitarlo", una Xiaomi TV Box S te puede ir genial. Se conecta al puerto HDMI de la tele y nos permite tener en ella Google TV, así que es ideal también si tienes un sistema operativo en tu Smart TV que no te gusta por alguna razón. Además de todo esto, soporta contenido 4K y es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+. Con el mismo cupón que con el anterior dispositivo, sale por 40,72 euros.

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Xiaomi TV Box S (3.ª generación) PVP en AliExpress — 40,72 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera DeLonghi Magnifica S

Una cafetera superautomática es perfecta para esas personas que quieren un café nivel barista en casa, pero sin demasiadas complicaciones. Esta DeLonghi Magnifica S es una de las mejores opciones calidad-precio, especialmente ahora que la podemos conseguir por 258 euros pagando con PayPal y usando el cupón 'ESCD06'. Tiene molinillo integrado con 13 niveles diferentes, una interfaz muy sencilla de utilizar y un vaporizador manual.

Cafetera superautomática Magnifica PVP en AliExpress — 258,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

POCO X8 Pro

Un dispositivo recurrente en casi todas las promos de AliExpress es el POCO X8 Pro de Xiaomi y en todas pasa lo mismo: se vende como rosquillas. Es un dispositivo con una pantalla de 6,59 pulgadas con buen brillo pico de 3.500 nits, resolución 1,5 K y 120 Hz. Además, tiene 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y un procesador Dimensity 8500-Ultra que nos dará un buen rendimiento. Todo redondeado por una batería de buena capacidad (6.500 mAh) con carga rápida de 100 W. Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, sale por 277,63 euros.

POCO X8 Pro (8+256 GB) PVP en AliExpress — 277,63 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PlayStation 5 Slim Digital

Y para terminar, una consola: PlayStation 5. Esta versión, la Slim Digital, es la que viene sin lector de discos (que puedes comprar por separado en otro momento para instalarlo tú mismo). Por lo demás, tiene el mismo hardware, así que podemos esperar que sus juegos se muevan en resolución 4K y con un rendimiento muy bueno. Todo con un catálogo de juegos enorme que, en unos meses, agregará el esperado 'Grand Theft Auto VI'. Sale por 481,20 euros.

PlayStation 5 Slim Digital PVP en AliExpress — 481,20 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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