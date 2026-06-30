Esta DeLonghi es perfecta como primera cafetera superautomática: café de barista en casa a mínimo histórico

Hay muchos tipos de cafeteras diferentes, incluso si buscamos una que sea muy sencilla de utilizar. Si estás buscando una así, pero que te ofrezca un resultado estilo cafetería, entonces lo recomendable es apuntar hacia una cafetera superautomática. Como todo, las hay de diferente rango de precio. Si estás buscando una económica para empezar, ojo a esta DeLonghi Magnifica Start, rebajada en PcComponentes hasta los 289,99 euros.

DeLonghi Magnifica Start Cafetera Superautomática con Molinillo 15 Bares Negra PVP en PcComponentes — 289,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una cafetera superautomática sencilla y a precio mínimo

Esta cafetera superautomática de DeLonghi tiene un PVP de 399,90 euros, por lo que nos estaremos ahorrando 110 euros si aprovechamos esta oferta de los PcDays de PcComponentes. Es uno de los modelos más sencillos y económicos que tiene esta marca, aunque esta oferta la deja con una relación calidad-precio altísima, tanto si es tu primera cafetera superautomática como si buscas una carísima.

Este modelo de DeLonghi tiene una bomba de 15 bares de presión para la extracción del café, que es lo recomendable e ideal para obtener un café con aroma y cuerpo. Además, tiene un molinillo de acero cónico que muele el café justo antes de prepararlo y tiene 13 niveles diferentes de ajuste, lo que sirve para que personalicemos el café en función de cómo lo queremos.

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El panel frontal con el que se maneja es realmente minimalista y muy fácil de utilizar, con iconos muy claros para cada tipo de bebida. Si te gusta el café con leche, también podrás usar su vaporizador manual para crear espuma. Eso sí, al contrario que otras superautomáticas más caras, el espumador es completamente manual, lo que nos exigirá un poco de práctica.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la DeLonghi Magnifica Start ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es un gran precio para esta DeLonghi, lo que la hace ideal si estás buscando una superautomática y no quieres gastar una fortuna.

Es un gran precio para esta DeLonghi, lo que la hace ideal si estás buscando una superautomática y no quieres gastar una fortuna. Molinillo integrado con 13 niveles diferentes: Utilizar café recién molido cambia (y mucho) la calidad del café. Además, se puede personalizar.

Utilizar café recién molido cambia (y mucho) la calidad del café. Además, se puede personalizar. Su panel es muy sencillo de usar: Es sencilla de utilizar con iconos claros, que es justo lo que buscamos con una de estas cafeteras. ❌ LO PEOR El molinillo es de acero y no cerámico: Aunque el molinillo está bien, es de acero. Los que tienen muelas cerámicas son mejores (aunque también vienen en cafeteras mucho más caras).

Aunque el molinillo está bien, es de acero. Los que tienen muelas cerámicas son mejores (aunque también vienen en cafeteras mucho más caras). Espumador manual: El espumador requiere algo de práctica para lograr buenos resultados, por lo que tendremos que ser pacientes con él. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera superautomática de calidad, que sea fácil de usar y quieres gastar menos de 300 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes poco espacio en la cocina o prefieres una superautomática que prepare la leche de forma automática.

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Imágenes | DeLonghi

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