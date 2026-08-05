MediaMarkt liquida este SSD externo WD de 2 TB en su outlet: con descuentazo y nuevo a estrenar

Si en los últimos meses del pasado año o durante lo que llevamos de 2026 hemos intentado comprar almacenamiento SSD (bueno, y muchas otras cosas), nos habremos dado cuenta de que los precios están por las nubes. El motivo es la crisis que está viviendo el sector del hardware, con mención especial a las memorias RAM y el almacenamiento, debido al auge de la IA.

En este sentido, no es el mejor momento para enfrentarnos a su compra. Sin embargo, puntualmente encontramos muy buenas ofertas que suponen un tremendo alivio en plena tormenta de precios por las nubes, que nos permiten acceder (por ejemplo) a SSD de gran capacidad muy rebajados. Es el caso de este WD de 2 TB, en oferta por 161 euros en el outlet de MediaMarkt.

Mucho más barato que en tiendas como Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes o la propia MediaMarkt

Hablamos del WD Elements SE. Un SSD que, en su versión de 2 TB, tiene ahora una brutal relación calidad precio en el outlet de MediaMarkt: cada TB nos sale a 80,5 euros, que es un precio buenísimo viendo lo que cuestan desde hace semanas otros modelos (tanto externos como internos). Es más, sin ir más lejos, este mismo WD Elements SE de 1 TB sale por 179,90 euros en Amazon. O la idéntica versión de 2 TB, supera los 200 euros en PcComponentes, MediaMarkt o El Corte Inglés, entre muchas otras tiendas.

Un detalle a tener en cuenta es que se trata de unidades completamente nuevas, a estrenar, algo no demasiado habitual en el outlet de MediaMarkt. Aquí van a parar, sobre todo, productos provenientes de devoluciones o de exposición. Sin embargo, en ocasiones como esta, además de un buenísimo precio la oferta nos ofrece un producto nuevo. Algo vital siendo un SSD.

Este WD no alcanza velocidades de SSD NVMe internos, pero en cualquier caso sus 400 MB/s suponen un salto importante respecto a discos duros mecánicos (mucho más lentos). Es compacto, ligero, multiplataforma y sencillo de usar: basta con conectarlo mediante el cable USB que incluye a prácticamente cualquier equipo, PC, portátil o consola y, de golpe, contaremos con 2 TB de capacidad extra.

⚡ EN RESUMEN: oferta ssd wd elements se 2 tb ✅ LO MEJOR Buenísimo precio , mucho más barato que en otras tiendas

, mucho más barato que en otras tiendas Estado nuevo, a estrenar, vital al tratarse de un SSD ❌ LO PEOR No alcanza velocidades tan altas como las de un SSD NVMe interno 💡 CÓMPRALO SI... necesitas mucha capacidad y portabilidad ⛔ NO LO COMPRES SI... piensas instalar aplicaciones muy exigentes. En ese escenario, un SSD NVMe interno ofrece mejores resultados

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