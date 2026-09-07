MediaMarkt está liquidando estas Nintendo Switch (desde 197 euros) y más consolas portátiles en su outlet, con unidades muy limitadas

2026 no está siendo buen año para renovar equipos, dispositivos ni videoconsolas: muchas compañías, entre las que se incluyen Apple, Amazon, Sony, Microsoft o Nintendo, han subido el PVP de buena parte de sus catálogos. Siendo Nintendo de las últimas en hacerlo, aumentando hasta los 499,99 euros el precio oficial de Switch 2.

Sin embargo, los modelos de la pasada generación de consolas portátiles de Nintendo se mantienen a sus PVP y siguen siendo buenas opciones de compra hoy en día, a pesar de llevar ya varios años entre nosotros. Sobre todo, si priorizamos gastar lo mínimo. Si además buscamos la mejor oferta posible, entonces nada como acudir al outlet de MediaMarkt en su busca. Y aquí encontramos hoy todas estas ofertas en consolas Switch y también en PS Portal:

Nintendo Switch Lite azul por 197,10 euros en estado "nuevo"

azul por 197,10 euros en estado "nuevo" Nintendo Switch neón por 254,15 euros en estado "de exposición"

neón por 254,15 euros en estado "de exposición" Nintendo Switch OLED roja por 254,15 euros en estado "de exposición" y Nintendo Switch OLED blanca al mismo precio y en idéntico estado

roja por 254,15 euros en estado "de exposición" y Nintendo Switch OLED blanca al mismo precio y en idéntico estado PlayStation Portal blanca por 224,09 euros en estado "nueva"

Todas, con envío rápido y gratuito

MediaMarkt no sólo vende en sus tiendas, sino que también tiene un outlet online a través de eBay donde tiene muchos de sus productos de exposición o provenientes de devoluciones. E incluso algunas unidades completamente nuevas a estrenar, como si las comprásemos en la propia MediaMarkt. En todos los casos, con garantía, 30 días para devoluciones y mejores precios que en muchas otras tiendas.

Habitualmente, además, se trata de liquidación de unas pocas unidades. Y este es precisamente el caso de estas consolas portátiles rebajadas: quedan muy pocas, así que deberíamos darnos prisa si no queremos quedarnos sin ellas.

A pesar de contar con Nintendo Switch 2 desde hace algo más de un año en el mercado, las anteriores Switch siguen siendo unas consolas muy interesantes en la actualidad. Switch Lite no permite el juego en dock y está pensada para uso exclusivo portátil, siendo además más ligera y compacta. Switch OLED, por el contrario, es el modelo más completo de la pasada generación, con una pantalla brutal. A medio camino entre ambas, Switch original es también una excelente compra.

PS Portal, sin estar demasiado rebajada respecto a su reciente nuevo PVP, también es una muy buena oferta para no dejar escapar. Sobre todo, desde que se actualizara no hace mucho permitiendo el juego en streaming vía suscripción y sin necesidad de transmitir desde PlayStation 5.

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