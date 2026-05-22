MediaMarkt liquida esta Smart TV MiniLED de 65 pulgadas con 144 Hz: su precio se desploma a mínimos

La inauguración del Mundial está a la vuelta de la esquina y si estás buscando una tele para ver todos los partidos del Mundial 2026, en MediaMarkt hemos encontrado un modelo muy interesante dentro de su campaña "Ofertas Mundial". Se trata de esta TCL 65C6K, que tiene un descuento del 38%. Ahora cuesta 579 euros y si te haces socio de miMediaMarkt, te la llevas con un descuento extra de más de 85 euros, quedándose disponible por 492,15 euros.

Una tele buena, bonita y ahora mucho más barata

Frente a los televisores LED tradicionales, la gran baza de este modelo de TCL es su matriz de MiniLEDs. Esta tecnología de retroiluminación te permite disfrutar de un brillo más intenso en contenidos en HDR y negros profundos que se acercan peligrosamente a la experiencia del OLED.

Su cerebro es el procesador AIPQ Pro con Inteligencia Artificial, que analiza la imagen, frame a frame, en tiempo real para optimizar la claridad, el color y el contraste. Además, otra de las cosas a destacar es que se trata de un panel de 65 pulgadas, por lo que resulta un televisor perfecto para montarte tu propio cine en casa sin tener que invertir una cantidad desorbitada de dinero.

Asimismo, gracias a su refresco de 144 Hz, resulta una tele perfecta para gaming. Funciona bajo el sistema operativo Google TV, que es de los más fluidos (por no decir el que más) del mercado y es compatible con Dolby Vision & Atmos, para que disfrutes de una experiencia cinematográfica en casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta para la smart tv TCL 65C6K hoy ✅ LO MEJOR Tecnología MiniLED: ofrece una pureza de negros y un contraste a años luz de las televisiones LED convencionales de este precio.

ofrece una pureza de negros y un contraste a años luz de las televisiones LED convencionales de este precio. Google TV integrado... Es probablemente el mejor sistema operativo para smart TV. Es rápido, limpio y con control de voz integrado. ❌ LO PEOR Ángulos de visión algo justos... Si te sientas muy a un lado en el sofá, notarás una ligera pérdida de saturación en los colores.

Si te sientas muy a un lado en el sofá, notarás una ligera pérdida de saturación en los colores. Sonido integrado estándar... Sus altavoces cumplen de sobra para el día, pero una pantalla así pide a gritos una barra de sonido. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres el máximo tamaño al mínimo coste. Si quieres llenar la pared del salón con 65 pulgadas sin renunciar a una calidad de imagen exigente, esta es tu tele. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu familia suele ver la televisión muy de lado, los paneles con este tipo de tecnología pierden algo de viveza desde ángulo extremos.

Algunas barras de sonido económicas para esta tele

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Imágenes | Webedia y TCL

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