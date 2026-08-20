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Mañana, 21 de agosto, llega a Lidl la plastificadora con formato A3 que funciona tanto en caliente como en frío

También hay disponible una plastificadora que funciona en formato A4

Lidl
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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Lidl es un supermercado en el que entras y puedes descubrir algunos productos, sobre todo en la sección de Bazar. La tienda va renovando lo que vende y cada semana vemos llegar algunas cosas de lo más curiosas, como es el caso de la plastificadora Tronic que llegará mañana, 21 de agosto, al supermercado por un precio de 24,99 euros. Eso sí, ya está disponible en la tienda online.

Como alternativa, si se agota o simplemente prefieres comprarla en otra tienda, Amazon tiene una plastificadora bastante similar, pero de la marca Maxdone. Su precio es de 28,49 euros y funciona tanto en formato A3 como en formato A4.

Plastificadora Maxdone

Plastificadora Maxdone

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Una plastificadora buena, bonita y barata

Plastificadora Tronic

En cualquier caso, la plastificadora Tronic funciona con un formato A3, aunque la tienda vende otro modelo por 14,99 euros que funciona en A4. Destaca por su diseño, sobre todo porque es lo suficientemente compacto como para que podamos guardarla en prácticamente cualquier lugar de la casa.

Esta plastificadora se puede utilizar para plastificación tanto en caliente como en frío, incluye cizalla, perforadora y redondeadora de esquinas e incluye un juego de ocho fundas A3 (80 micras) para poder utilizarla. No obstante, la propia Lidl vende por 3,99 euros fundas con diferentes formatos, ya sean A3 o A4, entre otros.

⚡ EN RESUMEN: Plastificadora Tronic

 LO MEJOR

  • Plastifica tanto en caliente como en frío.
  • Su precio es muy ajustado.
  • Incluye ocho fundas A3.

❌ LO PEOR

  • Solo funciona con formato A3.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una plastificadora para utilizar únicamente con formato A3 y que se pueda utilizar para plastificar en frío o caliente.

⛔ NO LO COMPRES SI... Si quieres plastificar en otro formato o directamente buscas una plastificadora que se pueda utilizar con dos o más formatos.

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